Negocio de chutos en auge: ofertan combos con traslado, SOAT y placa



01/04/2018 - 10:33:07

Los Tiempos.- A 95 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, en la localidad de Pongo, tres semanas después de la muerte de los dos militares por contrabandistas cerca de la localidad de Sabaya (Oruro), el comercio en la feria de autos “chutos” es casi normal, aunque algunos señalan que esta situación ha provocado que los “chuteros” estén alerta, pero además adelantan que el costo de los vehículos se incrementará.



A lo lejos se observa una fila de más de 30 movilidades sin placas, todas estacionadas cerca de la carretera Cochabamba-Oruro, que obstaculizan el paso de las cientos de personas que visitan cada sábado el mercado de Pongo que fue inaugurado en 2013 por el presidente Evo Morales.



Cada motorizado es vigilado atentamente por un comunario que viste chulo y chaqueta colorida típica de la región andina del departamento de Cochabamba. “¿Ustedes no serán del COA (Control Operativo de la Aduna), no?”, es lo primero que dice al vernos Benigno Mamani y agrega que “la última vez que vinieron aquí (los del COA) les hicimos corretear, no pueden entrar aquí”.



Cinco minutos después, el comunario cambia de actitud y nos ofrece su Toyota Regius modelo 1999 a 4.000 dólares con la promesa de rebajar 100 dólares si la compra se realizaba en el momento.



Mientras detallaba las características del motor, el comerciante se disculpa por la amenaza aunque admite que existe susceptibilidad entre sus “compañeros” por el asesinato de los dos militares. “Estamos preparados. Si quieren venir, que vengan, los vamos a recibir a los militares”, dijo serio y molesto.



La feria de autos de Pongo, es la autoventa de “chutos” más importante del departamento. Los nueve vendedores de autos sin placas consultados por Los Tiempos durante un recorrido realizado el 24 de marzo coinciden al afirmar que el ataque a los militares provocó un endurecimiento en los controles fronterizos con Chile que comenzó a afectar a la oferta de las movilidades.



“Ahorita ya no está entrando porque han matado dos soldados. Entonces yo creo que van a subir los coches porque no están entrando los autos, hace dos semanas está pasando esto”, dijo Ciro Ramírez, productor de papas y vendedor de autos chutos de Pongo.







El precio



El precio de las movilidades subió un promedio de 150 a 200 dólares desde que se conoció el asesinato de los militares. La situación despierta preocupación entre los comerciantes porque cada vez deben pagar más “trancas “en las comunidades que deben atravesar para traer las movilidades desde Chile hasta Pongo.



“Los comunarios cobran tranca. Plantan palos bien gruesos, exigen que se les pague 50, 100 bolivianos. Pucha, harta tranca hay en el camino. Hay pueblitos y ahí ponen sus retenes. Les va bien a ellos”, indica Mauricio López. Detalla que durante el último viaje desde la frontera con Chile pasó 30 retenes improvisados para traer su Toyota Noah modelo 2003, que ofrece a 4.700 dólares.



Los motorizados ingresan a Pongo por un desvío ubicado a la altura del kilómetro 120 de la carretera Cochabamba-Oruro, sin embargo, evitaron detallar el trayecto argumentando que es una zona “roja” que no es vigilada por la Aduana ni la Policía.







Entrega a domicilio



Los vendedores ofrecen tres tipos de entrega de los autos sin placas: inmediata sin placas; inmediata con placas y rosetas de SOAT, por un monto extra de 400 bolivianos para atravesar los retenes y controles aduaneros, y, finalmente, la entrega a domicilio en el valle alto y el trópico con un incremento de hasta 250 dólares al costo del motorizado.



“Tienes que hablar en la Aduana, con los policías, te tienes que hacer amigo, les puedes dar 100 bolivianos o alguito y te hacen pasar nomás”, explica Ronald Choque, que oferta su Toyora Regius modelo 2001 a 4.200 dólares.



Mientras tanto, la entrega a domicilio por caminos alternativos tiene un costo de entre 100 a 150 dólares al valle alto, frente a los 250 a 300 a cualquier municipio del trópico.“Hay desvíos pues con un cuate mío que sabe los desvíos. Cuando me compren les voy a facilitar”, agregó.



El pago es inmediato por el total del monto. La entrega al valle alto demora ocho horas y al trópico hasta un día. Los vendedores afirman que no hay garantías por el riesgo de decomiso.



1-4-2018-especial-saneamiento-vehiculos.jpg

SANEAMIENTO DE VEHICULOS

LOS TIEMPOS







CRONOLOGÍA



4 de noviembre de 2016



Cerco:



La Aduana cercó Sabaya porque 50 camiones con contrabando recibían refugio.







19 de noviembre de 2017



Muerte:



Muere un joven de 24 años acusado de conducir un camión con mercadería ilegal.







11 de marzo



Asesinato:



Dos sargentos de la Unidad de Control Aduanero (UCA) fueron asesinados al trasladar un vehículo “chuto” retenido en Sabaya.



1-4-2018_especial_saneamiento_vehiculos.pdf

Icono PDF1-4-2018_especial_saneamiento_vehiculos.pdf

LOS TIEMPOS

SANEAMIENTO DE VEHICULOS



200



Dólares es el promedio del



Precio para que los comerciantes entreguen autos “chutos” en otros municipios. Hasta 400 bolivianos valen las placas y rosetas “truchas”.







roger_p3_m_numbela.jpg

Autos ofrecidos al costado de la carretera Cochabamba-Oruro y motorizados sin placa atraviesan el retén de Confital sin control.

MARTÍN NUMBELA



OPINIÓN



“Hemos descartado cualquier posibilidad de otra nacionalización”



CARLOS ROMERO



Ministro de Gobierno



"Hemos descartado como Gobierno cualquier posibilidad de una nueva nacionalización de autos indocumentados, aunque reconocemos como Gobierno que hay una invasión de autos chutos o indocumentados, especialmente en las ciudades intermedias del país.



Tenemos información que estos vehículos ingresan por varios puntos de la frontera boliviana que están identificados en su mayoría.



Generalmente sabemos que ingresan por sendas no autorizadas y que en algunos casos en la frontera con el país de Chile se la intercambia por droga, presumiblemente.



Estamos conscientes de esta situación y estamos trabajando con todas las instancias involucradas para tomar medidas frente a esta situación. Sabemos que las personas que se dedican a esta actividad ilícita están alertas y que hacen seguimiento de todo lo que está pasando a raíz de la muerte de los militares en la localidad de Sabaya (Oruro) hace algunas semanas, sin embargo, como le digo, estamos trabajando para tomar medidas esperemos en las siguientes semanas.



En la Asamblea Legislativa se está trabajando en una normativa que hará frente a esta actividad ilícita y que, sobre todo, apoyará el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía, a los uniformados que se dedican a luchar contra el contrabando, esta semana que viene seguirá el tratamiento de la normativa.







1-4-2018_especial_autos_chutos.pdf

Icono PDF1-4-2018_especial_autos_chutos.pdf

LOS TIEMPOS

FERIAS DE AUTOS CHUTOS EN COCHABAMBA

El chulo es un código para evitar controles



Todos los vendedores de autos sin placas de la feria de motorizados de pongo son varones y visten las prendas típicas de la región andina de Cochabamba.



Los comerciantes señalan que existe un acuerdo con las autoridades para que no haya controles desde la tranca de Suticollo hasta Confital. La versión fue constata durante el recorrido realizado el 23 marzo por Los Tiempos en los aproximadamente 45 kilómetros entre ambos retenes.



Asimismo, se evidenció que el personal del peaje de Confital no detuvo ni controló las tres movilidades que atravesaron el punto en los 45 minutos de presencia de este medio en el lugar.



“Aquí no molestan, no controlan”, indicó Benigno Mamani. Además dijo que su vestimenta es un código para evadir controles.



roger_p1_m_numbela.jpg

Autos ofrecidos al costado de la carretera Cochabamba-Oruro y motorizados sin placa atraviesan el retén de Confital sin control.

MARTÍN NUMBELA

Los “chuteros” tienen un segundo oficio



Los comerciantes de la feria de autos “chutos” de Pongo indicaron a Los Tiempos que combinan el comercio de movilidades indocumentadas con otras actividades laborales como la producción de tubérculos, el comercio informal por una “necesidad” para generar recursos extras.



“Yo soy de Santa Cruz, tengo mi trabajo, por necesidad hago esto”, señaló Raúl Gutiérrez, comerciante de Pongo.



Asimismo, Marcelo Morales dijo que trata de trabajar siempre a los compradores para “deshacerse” de sus movilidades y seguir con su trabajo formal en otros puntos del país.



“Siempre necesito irme a trabajar pues, sino las movilidades van a estar paradas. Yo trabajo haciendo mantenimiento a antenas de alta tensión, ahora tengo que ir hasta Uyuni”, sostuvo.