Chile niega la batalla de Canchas Blancas



31/03/2018 - 13:03:48

El Deber.- Tres historiadores chilenos aseguraron ayer que la batalla de Canchas Blancas, que el miércoles conmemoró el presidente Evo Morales en los alrededores de Potosí, no existió, que es un ‘invento’ y una ‘aberración total’ por parte de las autoridades de ese país. Morales participó ese día en la recreación de la batalla, que contó con gran despliegue de militares y personal civil, y que supuestamente enfrentó a chilenos y bolivianos el 12 de noviembre de 1879 durante la Guerra del Pacífico.



“La batalla de Canchas Blancas es un completo invento, sencillamente no existe”, afirmó en declaraciones a El Mercurio el doctor en historia y profesor de la facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, Fernando Wilson.



Wilson agregó que ningún historiador, ni Diego Barros Arana ni (Gonzalo) Bulnes registraron el hecho.





“El diario de campaña del Ejército boliviano en la Guerra del Pacífico, que se publicó en 1889, tampoco lo registra. Estamos hablando de que ni siquiera las fuentes bolivianas recogen esta situación”, aseveró el historiador.





Para el investigador histórico Rafael Mellafe, “este tipo de invento es una aberración total porque estás desvirtuando la verdadera historia, estás creando un nuevo mito”.





En tanto, Mauricio Pelayo, investigador histórico de la Guerra del Pacífico, no solo niega la existencia del hecho, sino que cita al diario boliviano El Litoral, que en su edición del 23 de marzo de 1972 publicó un artículo editorial donde señaló que “esa acción de armas no es real”.



Los tres investigadores aseguraron que de haberse tratado de un batallón de 1.400 soldados chilenos, como dijo el pasado miércoles el presidente Evo Morales, “tendría que haber quedado registrado de alguna forma, tanto por el movimiento de tropas a la zona o por los resultados de la batalla”.



“Pero dichos registros no existen”, enfatizaron.



Pelayo, que realizó una investigación de todas las muertes durante la Guerra del Pacífico, afirmó que “si hubieran 300 muertos en Canchas Blancas -como ahora se ha difundido en Bolivia- me daría cuenta. Esto no tiene justificación por ningún lado”, aseguró. La recreación de la batalla de Canchas Blancas coincidió con la última jornada de los alegatos chilenos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.