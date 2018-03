Las regalías de Incahuasi continuarán congeladas



31/03/2018 - 13:01:19

Correo del Sur.- El Ministerio de Economía y Finanzas confirmó que las regalías por la explotación del campo de gas Incahuasi continuarán congeladas en una cuenta bancaria hasta que Chuquisaca y Santa Cruz definan sus límites y se establezca la propiedad de los hidrocarburos. Ese dinero no se tocará hasta que la justicia diga lo contrario.



"Debo ser muy claro y aclarar: hemos escuchado algunas voces en el sentido de que esos recursos (del campo Incahuasi) pasarían al Tesoro General de la Nación (TGN). Eso es totalmente falso. (El dinero) está en una cuenta. (Estamos) dispuestos a esperar cual sea la resolución de las instancias competentes, que nosotros estamos seguros se resolverá en buenos términos", manifestó el viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, al portal de noticias Urgentebo.



En agosto de 2016, el informe final de la consultora canadiense GLJ Petroleum Consultants Ltda, contratado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para determinar la delimitación del campo de gas Incahuasi, concluyó que la totalidad de sus reservas se encuentra en Santa Cruz.



Sin embargo, esta decisión fue rechazada por Chuquisaca, que presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que emitió una sentencia que suspendió el pago de las regalías a favor de los cruceños hasta que se definan los límites entre ambos departamentos.



"Se entiende que hay un fallo en el Tribunal Constitucional, y establece que tanto y en cuanto no se haga un nuevo estudio o se sigan los procedimientos permanentes, estos recursos tienen que mantener en una cuenta", insistió Durán.



Santa Cruz sostiene que no hay nada que discutir sobre los límites con Chuquisaca y que el campo Incahuasi se encuentra en su totalidad en su territorio, algo que Chuquisaca rechaza.