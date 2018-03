Llega invierno y Argentina necesita más gas boliviano



31/03/2018 - 12:45:55

El Diario.- Mientras la reunión entre el presidente de Bolivia, Evo Morales, y su homólogo argentino Mauricio Macri sigue sin fecha, y postergada dos veces, Argentina no logra concretar la compra de mayores volúmenes de gas natural boliviano cuando se aproxima el invierno donde aumenta el consumo del vecino país.



Argentina es la segunda economía mundial con alta participación del hidrocarburo en su matriz energética. La Fundación Jubileo estimó un déficit diario de hasta 40 millones de metros cúbicos. En Bolivia diversas publicaciones señalaron la declinación de la producción de gas entre ellos el campo San Alberto operado por la brasileña, Petrobras.



La producción promedio de las petroleras en Bolivia no supera 54 millones de metros cúbicos de gas el día, (Mmcd). En esa misma situación se encuentran otros campos como Margarita y Sábalo. Incahuasi ayuda a proveer del hidrocarburo, pero no se tienen nuevos reservorios en atapa comercial, lo que apremia a las autoridades del sector



NEGOCIACIONES



Sin embargo, esta situación no ha impedido que la agenda energética entre ambos países continúe y el país vecino solicitó un incremento de un millón de metros cúbicos de gas diarios adicionales al contrato vigente, dijo un informe de ANF.



El embajador argentino Normando Álvarez señaló que en una reunión bilateral de los ministros de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Sánchez, y de Energía de Argentina, Juan José Aranguren, se planteó incrementar la compra de gas.



“Se hizo un pedido de más gas, de un millón de metros cúbicos más a diario, se está terminando el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), pero se está avanzando y me dijeron que se va a entregar este año”, dijo.



Álvarez dijo que Argentina entiende que la compra y venta de gas es “una mesa de tres patas”, que incluye a Brasil, y que los volúmenes disponibles por Bolivia dependen en gran manera de las nominaciones de gas que hace el mercado brasileño en función del contrato vigente hasta 2019.



Sobre la imposibilidad que ha habido hasta ahora de fijar una fecha para la reunión entre los dos mandatarios, el diplomático la atribuyó a la apretada agenda de ambos.



“Los dos tienen agendas importantes, creo que la agenda de reunión está casi completa, falta solo la decisión de ambos presidentes; firmamos y se va a ratificar la compra de los centros de medicina nuclear que ya está empezando (la empresa argentina) INVAP y se está avanzando en la compra de energía eléctrica boliviana por parte de Argentina”, destacó a ANF el diplomático.