Bioalcohol, Ven viable evitar desmontes y subir rendimientos en caña



31/03/2018 - 12:41:09

El Día.- En esa política de incorporar el etanol a la matriz energética, en particular de la gasolina, no todo lo que se firmó, el pasado 8 de marzo entre el sector cañero e industrial y el gobierno de Evo Morales, está expedito.



En esa perspectiva de incrementar la frontera agrícola de la caña de azúcar con otras 180 mil hectáreas más a las actualmente existentes (146.000 hectáreas), tropieza con observaciones y reflexiones. Expertos y cañeros coinciden en que para producir etano (alcohol carburante o anhidro), que demandará mayores volúmenes de materia prima, es preferible evitar más desmontes y más bien incrementar los rendimientos productivos en campo. Actualmente el promedio de producción por hectárea se encuentra 50 toneladas, muy por debajo de los rendimientos de países como Brasil.



"De poco servirá si apuntamos solo a ampliar la frontera agrícola para producir lo mismo, cuando lo que se requiere es mejorar los rendimientos culturales en campo. Además, es posible hacer con financiamiento, asistencia técnica, investigación en nuevas variedades", precisó Jhony Claros Cadima, cañero y experto en el tema sucro alcoholero.



A su vez desde el sector industrial, Cristóbal Roda, presidente del Ingenio Aguaí, señaló que antes de crecer (la frontera agrícola), se tiene que mejorar la productividad. "Coincidimos cien por ciento, mejorar los rendimientos para disminuir crecimiento en superficie. Eso tiene menos impacto en términos ambientales, eso significa con lo mismo o con lo que se cuenta generar más", aseguró.



En contexto del tema. El convenio alcanzado entre el Gobierno y el sector sucroalcoholero, pretende impulsar la política de seguridad energética a través de una reducción gradual de importaciones de combustibles, reducir la subvención desplazando la gasolina importada con etanol. Además, busca garantizar el abastecimiento de combustible y fortalecer los lazos entre el sector privado y el Estado, dado que el mercado interno en ese ámbito de la cadena se dinamizaría notoriamente.



"Los efectos multiplicadores en la economía y en el empleo son innegablemente un punto a favor del reemplazo de la gasolina importada por bioetanol", señala el experto Francesco Zaratti respecto al impacto que tendrá dicha actividad.



En cambio, Claros destaca ese efecto dinamizador dentro la economía, cuya diferencia es notoria entre producir un litro de alcohol y la misma cantidad de gasolina. "Con bioetanol se mueven todos los sectores de la cadena productiva, el beneficio es mayor y diverso. No obstante, con la gasolina, cuya actividad es concentrada por la alta tecnología, no tiene el mismo efecto", enfatiza.



Según el convenio, se pretende incrementar la producción de caña de azúcar, sustituir hasta 380 millones de litros de gasolina importada al 2025 por etanol, dinamizar la economía a través de la inversión de $us 1.600 millones y generar 27 mil nuevos empleos.



Premisa en debate. Productores cañeros y expertos en el tema, a tiempo de destacar como positivo que Bolivia ingrese a la era del “biocombustible”, señalan que dicho proyecto para producir 80 millones de litros de alcohol (como aditivo para la gasolina) este año y sumar 300 millones más hasta el 2025, será más difícil si la prioridad radica solo en ampliar la frontera agrícola.



El hecho estriba en que eso implicaría nuevos desmontes en sitios aún desconocidos, hacer mayores inversiones de capital que hoy los productores cañeros no los tiene y menos están en condiciones de hacer. Y sobre todo, cuando se quiere evitar los consecuentes impactos ambientales, que implicará todo ello.



En su criterio, Carlos Costas, director del Centro de Investigación y Tecnología de la Caña de Azúcar (Cittca), señala que evidentemente la prioridad debe ser: incrementar los rendimientos actuales. "Hoy por hoy no va a ser necesario ampliar la frontera agrícola, con lo que tenemos es suficiente, hay que hacer esfuerzo por aumentar la productividad. Pero a futuro, conforme crezca la demanda de etanol, será necesario ampliar la frontera. Lo que pasa es que todo esto es un proceso continuo", argumentó.



A su vez, Federico Martínez, gerente general de la Federación de Cañeros Santa Cruz, dijo que la tarea a enfatizar para alcanzar dichos objetivos necesariamente hay que optimizar los rendimientos de producción, cuya tendencia en los últimos años siempre mostró crecimiento. "El problema que tenemos, básicamente está en el 30% de los cañaverales, los mismos datan de hace más de cinco años; pero en zonas nuevas y promisorias como en el norte cruceño se han alcanzado hasta 70 toneladas por hectárea".



Una mirada diferente. En una posición más crítica al convenio entre el Gobierno y el sector “sucroalcoholero”, la ONG Probioma, que dirige Miguel Crespo, alertó que para la producción de alcohol se requiere duplicar la superficie de caña, lo cual significa que se deforestarían 200 mil hectáreas más de bosque del que dependen los ciclos hídricos del país. "El cambio de uso de suelo en la Amazonia, destinado a la producción de caña para el complejo San Buenaventura, afectará directamente el ciclo de lluvias de La Paz, Oruro y Cochabamba. De los bosques dependen las lluvias y provisión de agua", puntualizó.



Los mayores argumentos para subir rendimientos



Experiencia. Los productores cañeros tienen, por ahora la suficiente superficie agrícola para desarrollar de manera eficiente y con alto rendimiento la productividad de la caña de azúcar. Para ello cuentan con experiencia, tecnología y maquinarias.



Asistencia. A diferencia de abrir nuevos sitios para la frontera agrícola de la caña de azúcar, lo que implicaría nuevas inversiones en tecnología, tiempo y recursos; los productores cañeros para incrementar producción sobre la superficie agrícola que cuentan, exigen asistencia técnica, nuevas variedades certificadas y mayor capacitación en cuanto a gestión y disciplina al productor en el manejo integral del suelo y el proceso agrícola de la caña.



Financiamiento. No solo basta el capital privado dicen los productores, se requiere de una política de incentivos desde el Estado al productor. Entre ellos de seguridad jurídica.



Entrevista: Francesco Zaratti - Experto Energético



"Hay que sopesar las razones del bioetanol"



EI experto y analista de temas energéticos, Francesco Zaratti, en contacto con El Día, define que el país ya estuvo hace años atrás generando el biocombustible, pero por falta de políticas serias de Estado quedó al olvido. En ese contexto, señala que hay casi 20 años de letargo. Además, descarta que sea un cambio de la matriz energética del país.



P. ¿Realmente el país ingresa a la era del biocombustible?

F.Z: El “nuevo programa” tiene en realidad varias décadas de desarrollo. No se trata propiamente de un cambio de matriz energética sino del reemplazo de una parte insignificante del consumo de gasolina (la importada) mediante un biocombustible obtenido de la caña de azúcar fundamentalmente.



La verdadera “nueva era de los combustibles” es de los autos eléctricos. En eso Bolivia tiene un rol que jugar con el litio. Realmente el gas nos ha emborrachado y estamos lejos de haber comprendido la importancia y la potencialidad de esas energías para Bolivia.



P. ¿Hay que mejorar rendimientos productivos o ampliar la frontera agrícola?

F.Z: Ese no es un problema específico del bioetanol, sino el problema general de los cultivos en Bolivia: la baja productividad. Lo que sí es específico es saber a expensas de qué será el incremento de las 180 mil hectáreas cultivadas: ¿de otras tierras actualmente en producción, de tierras áridas o del desbosque?



P. Los ambientalistas alertan el impacto negativo de los biocombustibles. ¿Qué criterio le merece?

F.Z: No solo los activistas del medio ambiente sino gran parte de la izquierda, por razones ideológicas: “los alimentos son para alimentar al hombre no a las máquinas”, sentenció hace una década Fidel Castro, seguido por Hugo Chávez y Evo Morales.



El tema es complejo y no tiene una respuesta única y universal. Opino que hay que sopesar las razones éticas, técnicas, económicas y ecológicas.



P. ¿Cuál es el mayor beneficio según su criterio?

F.Z: Los efectos multiplicadores en la economía y en el empleo son innegablemente un punto a favor del reemplazo de la gasolina importada por bioetanol. ¿Pero el beneficio para quién es? Si los cañeros ganan y el Estado y la Madre Tierra pierden, ¿vale la pena aventurarse en un programa de por lo menos 20 años de vida? Hay muchas aristas que considerar en este tema y no se lo puede tratar a la ligera, como se está haciendo.



P. Pese al etanol la subvención biocombustible sería aún mayor a la actual. ¿No es una desventaja?

F.Z: Totalmente de acuerdo. Según mis cálculos el reemplazo de la gasolina importada por el etanol implica un subsidio incluso mayor que el que se gasta para importar gasolina. Sin contar que hay alternativas más económicas y simples a la importación de gasolina.



En el fondo se unen “el hambre” de los agroindustriales de hacerse de más tierras y de tener un mercado asegurado para la caña y el alcohol, con “la gana de comer” del Gobierno que ve como su errática política energética ha puesto al país en serios apuros de seguridad energética.



No obstante, si de verdad se desea disminuir el subsidio a los combustibles importados, el blanco debe ser el diesel, para importar el cual gastamos mucho más que en gasolina. Además, tenemos alternativas agroindustriales también para el diesel (palma africana).



P. Los importadores ven que nuestro parque automotor no está preparado para recibir el bioetanol. ¿Es así?

F.Z: Es un hecho que la gran mayoría de los países limitan la mezcla de etanol al 10%, fundamentalmente por razones técnicas (pérdida de potencia). El etanol tiene una densidad energética 30% menos que la gasolina.



P. ¿Con tantas observaciones que surgen cree viable dicho proyecto desde este año?

F.Z: Creo y sugiero que antes de poner en marcha el programa del etanol, se debe discutir y analizar en profundidad ventajas y desventajas del mismo, incluso las alternativas al verdadero problema que es la disminución de la producción del petróleo condensado y, por ende, de la gasolina nacional.