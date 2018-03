Ferreira ve nerviosismo en Chile por negar la batalla de Canchas Blancas



31/03/2018 - 12:30:53

La Paz, (ABI).- El exministro de Defensa, Reymi Ferreira, consideró el sábado que la oligarquía chilena intenta desacreditar a Bolivia y al presidente Evo Morales por nerviosismo y miedo a la verdad histórica sobre la invasión del litoral boliviano y hechos heroicos como la batalla de Canchas Blancas.



En Chile sostienen que esa batalla que enfrentó a chilenos y bolivianos el 12 de noviembre de 1879, durante la denominada Guerra del Pacífico, es un "invento" y una "aberración total".



"Habido una sistemática acción chilena de negar toda la acción boliviana, tanto en Tambillo (en diciembre de 1879) como en Canchas Blancas", dijo Ferreira al recordar que, pese al esfuerzo de ocultamiento, quedó para la historia el diario de guerra del coronel Ezequiel Apodaca, que relata la derrota del ejército chileno cuando intentaba invadir Potosí y Sucre.



"Eso está totalmente comprobado, eso existe. Lo que pasa es que habido una acción de desinformación que no ha querido admitir, porque dentro de sus planes estaba llegar hasta la frontera con el Paraguay", agregó en una entrevista con la agencia ABI.



Ferreira advirtió que ahora historiadores chilenos tratan de "desacreditar, ridiculizar, minimizar" la lucha del pueblo boliviano en la defensa de su territorio.



La batalla de Canchas Blancas "es importantísima no solamente por la victoria, sino también por la participación valiosa de indígenas que hasta ese momento no había ocurrido", apuntó.



Para el exministro de Defensa, agentes de la oligarquía chilena todavía se esfuerzan por tergiversar la historia y negar la invasión a Bolivia, que ahora espera que la Corte Internacional de Justicia de La Haya ayude a terminar con un centenario diferendo marítimo entre ambos países.



"Todos estos eventos son los que ponen nerviosos a Chile, los tiene intranquilos", concluyó.