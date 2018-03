Privados advierten riesgos por diálogo COB-Gobierno



31/03/2018 - 12:29:04

Correo del Sur.- No traerá nada bueno. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) advirtió ayer que si el Gobierno insiste en negociar el incremento salarial únicamente con la COB las consecuencias volverán a ser negativas para la economía. Los privados creen que una negocación tripartita, que incluya al sector, beneficiará al conjunto del país.



"¿Qué ha traído de bueno el diálogo bipartito? (...) Es un tema que tendrá que responder la COB en algún momento", observó el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, según un reporte de la televisora RTP.



El empresario dijo que el diálogo entre el Gobierno y la COB en el pasado "demostró" que éste se limitó a "definir el porcentaje del aumento salarial", algo "que no tiene mucha lógica".



Nostas, por lo mismo, manifestó que "es necesario" instalar un diálogo tripartito con la participación de los empresarios, pues considera que ello traerá "mejores soluciones", en comparación con las que arrojó el diálogo bipartito".



El empresario recordó en que el diálogo únicamente entre el Gobierno y la COB, en el pasado, ocasionó grandes daños a la generación de empleos, la estabilidad de las empresas y la formalización de la economía.



Pese a la insistencia de los privados para participar de la discusión en torno al incremento salarial, el ministro de Economía, Mario Guillén, ya descartó esa posibilidad.



"En realidad sólo va a ser una reunión Gobierno-COB", señaló el pasado lunes.



El viceministro de Presupuesto y Contabilidad, Jaime Duran, por su parte, explicó que el Gobierno tomará en cuenta las propuestas de los empresarios; sin embargo, aclaró que este es un tema que debe tratarse directamente con los trabajadores.



"Es algo que debe conversarse con los trabajadores, con la Central Obrera Boliviana (COB), lo cual no implica que no escuchemos a los criterios de los empresarios", explicó.



El Gobierno aguarda que la COB presente su pliego petitorio para iniciar la discusión en las mesas de trabajo que analizarán cada punto, entre los que se cuenta el incremento salarial correspondiente a este año.



Incremento del 2.7%



El presidente Evo Morales anunció el jueves que, tal como sucede todos los años, la base de de negociación para el incremento salarial será la tasa de inflación registrada en 2017.



"Entiendo que los sectores sociales quieren un incremento salarial, pero ellos también entienden que hay que cuidar la economía", dijo el Presidente, que dijo que analizará el asunto con los ministerios de Economía y Planificación.



Desde la COB recordaron que en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) el incremento salarial debe ser superior al 7%.



En 2017, el incremento fue del 7% al haber básico y del 10.8 % al mínimo nacional, por lo que el salario mínimo nacional ascendió de Bs 1.805 a 2.000.