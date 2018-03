Evo: Revocatorios solo cuando no hay gobernabilidad; no deben usarse políticamente

31/03/2018 - 12:27:30

Los Tiempos.- El presidente, Evo Morales, dijo hoy que cuando no hay gobernabilidad en las alcaldías y gobernaciones es necesario aplicar un proceso revocatorio a las principales autoridades; sin embargo, lamentó que se use este mecanismo para “ambiciones políticas” de pequeños grupos.



“Algunos dirigentes piden a acaldes o alcaldesas cargos o empresas para que se adjudiquen (...), cuando no da cargos y pegas, ese compañero quiere revocar a la autoridad (...). Donde está trabajándose bien no puede haber revocatorio”, cuestionó el jefe de Estado en una entrega de viviendas en Arani, Cochabamba.



Morales recordó cuando fue llevado a un proceso revocatorio el 2008. “Pedí que los llamados prefectos se sometan también a revocatorio y ellos no querían. En Cochabamba, era Manfred Reyes Villa quien impulsó el revocatorio contra mí, dijimos que también Manfred se someta a revocatorio y terminó revocado porque estaba actuando políticamente”, señaló.



Por otro lado, el primer mandatario se refirió a “compañeros resentidos” y “dirigentes fundadores del instrumento político” que abandonaron el Movimiento al Socialismo (MAS). “Por ambiciones nos abandonan, ni tiene pisada en sus federaciones. Para ser candidatos están viajando a Estados Unidos (...). Quieren dividir a nuestro instrumento político”, indicó Morales.

Revocatorios en Cochabamba



La recolección de firmas para los procesos revocatorios en Cochabamba tiene distintos niveles de avance. Las iniciativas contra el alcalde José María Leyes, el de Quillacollo Eduardo Mérida y el diputado Víctor Gutiérrez son las que registran mayor movimiento, mientras los procesos en los municipios de Vinto, Sipe Sipe y Cliza avanzan más lento.



Jhonson León, uno de los promotores de la revocatoria de Leyes, explicó que hasta la fecha tienen 14 puntos fijos y más de 200 móviles, distribuidos en los 14 distritos de la ciudad, para recolectar firmas en contra de la autoridad municipal. Aseguró que han recolectado aproximadamente 100 mil firmas. “Tenemos unos 1.000 libros en el centro de cómputo que se están registrando, todos llenos, cada uno tiene 100 firmas, o sea tenemos unas 100 mil”, dijo.



Aseguró que prevén terminar la recolección de rúbricas hasta el 25 de abril y que la meta es 200 mil firmas, mucho más de las 145 mil requeridas para habilitar el proceso revocatorio contra Leyes.



Por otro lado, Milton Mamani, impulsor de la revocatoria del diputado de la Circunscripción 20 Víctor Gutiérrez, dijo que ha recabado 300 firmas en su punto fijo, ubicado al frente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba. Manifestó que espera reunirse con el otro promotor, Jhony Piedra, para coordinar acciones.



Piedra, por su parte, señaló que ya tienen los 400 libros que se necesitan para la recolección de 43 mil rúbricas y que se activaron 20 puntos de recolección en toda la zona norte que corresponde a la C20.