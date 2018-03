Iglesia clamó por reos de cárceles bolivianas



31/03/2018 - 12:24:37

El Diario.- La Iglesia Católica de Bolivia, durante los solemnes actos por Viernes Santo en todo el país, evocó la situación que viven los reos en diferentes cárceles, que aparte de soportar precarias condiciones de vida por el hacinamiento, son sometidos a la violencia.



El Monseñor de Santa Cruz, Sergio Gualberti recordó las palabras de Jesús: “Yo no he venido a ser servido sino a servir” y destacó que esas frases desconciertan a quienes “están encerrados en la mentalidad mundana, porque creen que por tener poder, los demás los deben servir”.



Se refirió a la situación que se vive en el penal de Palmasola de la capital cruceña; puntualizó que servir implica también realizar acciones a favor de las personas privadas de libertad que “además de sufrir por las duras condiciones de la reclusión y por el estigma de la sociedad, ahora cargan con las consecuencias de la intervención violenta e indiscriminada”.



En La Paz, el Secretario General de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), monseñor Aurelio Pesoa, afirmó que :“el Cristianismo no es una religión de muerte sino de vida”, “hoy se festejará la vida que vence a la muerte, la Iglesia siempre defenderá la vida”, concluyó.



La Procesión del Santo Sepulcro ayer se desarrolló en La Paz como uno de los actos centrales de Semana Santa.