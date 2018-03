Yungas: Cocaleros de Chamaca deciden no permitir casas de campaña del MAS

31/03/2018 - 12:16:54

El Día.- Un cabildo abierto de productores afiliados a Adepcoca Regional Chamaca en el municipio de Chulumani, determinó que ninguna comunidad debe permitir la instalación de casas de campaña del MAS, mientras no se atienda un pliego de 14 puntos que fueron aprobados por una masiva participación.



El concejal Nemesio Aduviri dijo a radio Fm-Coca La Asunta que el cabildo de este viernes de Semana Santa fue histórico, porque no solo tuvo la participación de cocaleros sino también de vecinos de varias comunidades, quienes emitieron un voto resolutivo que plantea una solución integral a sus problemas de orden municipal, cocalero y marca una línea de distanciamiento de Cofecay y el llamado Comité Ad Doc, ambos afines al gobierno.



Entre sus resoluciones piden la anulación de la Ley 906 Ley General de la Coca que legalizó 7.200 hectáreas del Chapare, cuyo uso y destino fue puesto en duda, tomando en cuenta que la mayor parte de los informes señalan que es apta para el narcotráfico y no para el consumo tradicional.



Expresaron su pleno respaldo a su directorio Regional Adepcoca, desconocieron a Juan Mamani como ejecutivo de la Federación, a la representante a Cofecay-mujeres Nelly Rivero, aproaron la depuración de los “traidores” de Adepcoca anulando el carnet de productor, exigen al alcalde la destitución inmediata del funcionario Florentino Rojas por intimidar y manipular a los dirigentes con obras.



Resolvieron instalar una vigilia en puertas de la Alcaldía hasta la renuncia del alcalde, y de los concejales Javier Chambi Cari y Gregorio Mamani, advirtiendo que ninguna comunidad del municipio debe permitir la llegada del alcalde.



Desconocieron al control social, repudiaron al gobierno por la toma del mercado de Adepcoca en la zona de Villa Fátima a cuya consecuencia varios cocaleros fueron heridos, detenidos y otros procesados penalmente a quienes apoyarán desde sus comunidades.



También exigieron a Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin) que respete los talonarios de orden comunal emitido por la Regional, el retiro de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) encargadas de la erradicación de coca excedentaria y el traslado de la tranca de Villa Barrientos al Cruce Calzada.