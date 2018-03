La Iglesia dice que buscan quitar al crucificado de escuelas y hospitales



31/03/2018 - 12:15:09

El Deber.- A las 17:00 horas y cuando el sol brindaba sus últimos rayos sobre la ciudad de los anillos, se dio inicio a la celebración central de Viernes Santo en el atrio de la catedral metropolitana.



El arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, que encabezó los actos litúrigicos de Viernes Santo, dijo que la muerte de Jesús no fue un fracaso, sino una victoria. En la cruz sublime de expresión de amor de Dios en su hijo, se realiza nuestro encuentro con Dios, sin embargo, nos puede resultar difícil creer que en el crucificado se hace presente el amor de Dios tampoco lo fue para Pedro y los demás que en la pasión abandonaron a Jesús.



“Por eso no debe extrañarnos que, a lo largo de la historia hasta el día de hoy, el crucificado haya sido objeto de incomprensión, indiferencia, burla y rechazo, y que se busque quitarlo de los lugares públicos, como escuelas y hospitales. El crucificado ha sido, es y será signo de contradicción, pero, por eso nosotros creyentes tenemos el desafío de ser testigos del amor de Dios en la cruz, aceptando su sabiduría y su poder, en un mundo que la necesita, aunque la desconozca”, afirmó durante la homilía.



Recordemos que la Iglesia Católica expresó su molestia con una resolución emitida por el Ministerio de Educación, porque limitaría la posibilidad a la Iglesia de asignar maestros en los colegios de convenio y en las obras educativas. Ante este panorama, la asociación de padres de famiia y las máximas autoridades religiosas han pedido que se anule dicha resolución y al mismo tiempo han solicitado audiencia al ministro de Educación para tratar dicho tema, ya que contraviene los convenios entre el gobierno central y la Iglesia. De darse esta situación la Iglesia no estaría en condiciones de garantizar la calidad de la enseñanz ni la identidad de la educación marcada por valores humanos y cristianos.



Los pobres de ayer y de hoy

El arzobispo cruceño subrayó que en Jesús crucificado se identifican los pobres de ayer y hoy, los descartados de la sociedad y los inocentes, víctimas de una justicia corrupta y servil.



Con la invitación a “alzar nuestros ojos a la cruz donde Jesús, el siervo del Señor inocente y justo es ajusticiado como criminal” Monseñor Sergio Gualberti presidió la celebración del Viernes Santo desde la catedral metropolitana frente a la plaza cruceña abarrotada de fieles que con mirada contemplativa adoraron a Cristo crucificado.



La celebración inició con la procesión de entrada de los celebrantes, en un ambiente de profundo silencio y recogimiento. Frente al altar, como señal de humildad, penitencia y súplica a Dios, se postraron el arzobispo, el obispo auxiliar, monseñor Estanislao Dowlaszewicsz, el rector de la

catedral, Padre Hugo Ara, y el capellán de la cárcel Padre Mario Ortuño.



En la celebración se proclamó el evangelio de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, se realizó el rito de la adoración de la cruz.

Después se inició la procesión del santo sepulcro por las calles del centro cruceño para después depositarlo en la nave principal de la iglesia catedral donde los fieles podrán adorarlo hasta la media noche.



También monseñor Gualberti en su homilía subrayó que “Jesús ha pasado toda su vida pública haciendo el bien: devolvió la vista a los ciegos, curó enfermos, sanó a leprosos, resucitó a muertos y anunció el evangelio a los pobres” y por eso cuestionó “¿Cómo es posible que el hombre que gastó toda su vida haciendo el bien y se solidarizó en todo con nuestra condición humana, menos en el pecado, haya sido condenado al suplicio infame de la muerte en cruz, propia de los esclavos?”.



Él mismo aseguró que Jesús se puso a lado de los pobres, privilegiados por Dios y despreciados por la sociedad. Él se sentó a la mesa con los cobradores de impuestos, permitió que una pecadora pública le lavara los pies, tocó a leprosos y tantas otras intervenciones a favor de los últimos y marginados.



En ese sentido, monseñor Sergio indicó que en Jesús crucificado también se identifican miles de inocentes que son asesinados por extremistas desalmados, que son condenados injustamente por sistemas totalitarios y las víctimas de una justicia corrupta y servil.

Acotó que “En Jesús crucificado se identifican también aquellas personas a las que nosotros ignoramos, despreciamos, odiamos o hacemos el mal. También está crucificada nuestra hermana madre tierra, devastada por la codicia sin límites del sistema economicista, con la deforestación salvaje y la explotación irracional de energías no renovables”.



Finalmente, Monseñor Sergio señaló que “en medio de tanta crucifixión del hombre por el hombre en el mundo, hay un punto fijo al que mirar estremecidos: el Dios crucificado, como decían los antiguos “en medio de todos los vaivenes humanos solo sigue en pie la cruz”.



Con este acto, en los que participaron cientos fieles y autoridades departamentales, encabezadas por el gobernador Rubén Costas, se recordó el drama de la muerte de Cristo.



En las provincias cruceñas

Mientras tanto, en las provincias miles de fieles se volcaron a los templos para participar de la celebración del Viernes Santo .



En San Javier, el tradicional recorrido del viacrucis llenó de público las calles; desde las 9:30 se realizó la escenificación del relato bíblico que juzgó y sentenció al hijo de Dios a ser crucificado. Los alumnos de la unidad educativa Guillermo Áñez representaron a cada uno de los personajes. Luego, se procedió a la meditación de las siete palabras, el momento del desclave, el colocado de la imagen en el santo sepulcro, para concluir con la procesión.



Hoy se realizará la bendición del fuego y liturgia de la vigilia pascual, mientras que mañana, a las 5:00 se celebrará la misa del encuentro y la de resurrección.



En San Ignacio de Velasco, estudiantes del colegio Lotte Salzgeber escenificaron el Viacrucis como parte del extenso programa de Semana Santa, organizado por la Iglesia, el cabildo indígena y la casa municipal de Cultura y Turismo.



El viacrucis viviente partió del santuario de Betania hasta la catedral, recorriendo la zona céntrica del pueblo. A las 16:00 en la catedral hubo el desclave de Jesús y por la noche, la procesión con el santo sepulcro y vigilia hasta la medianoche en el templo.



Paralelamente en el municipio de San Matías, alumnos del colegio particular mixto San Matías, guiados por el profesor Jaime García, presentaron la dramatización de la pasión de Cristo. El alumno Tiago de Luque protagonizó a Cristo.



En Cuatro Cañadas, feligreses de la parroquia Santa Clara del Fortín Libertad revivieron la pasión y muerte de Jesús.



En Pailón, cientos de católicos acudieron a la iglesia Nuestra Señora de Fátima para participar de la celebración de Viernes Santo.

Del mismo modo, en Concepción, una multitud acompañó el viacrucis hacia la comunidad de Limoncito. El onseñor Antonio Bonifacio Raiman acompañó la peregrinación y dio la bendición a los fieles.



En San José de Chiquitos, los actos religiosos empezaron a las 15:00 con la adoración de la cruz, la lectura del evangelio y el Viacrucis.



Evangélicos invitan al culto del alba a realizarse en el Cambódromo desde las 22:00

Haz algo por tu familia, el tiempo es hoy, mañana puede ser tarde, es el lema de la campaña de restauración familiar que se realizará hoy en el cambódromo desde las 22:00, celebrando la resurrección de Jesús, organizado por la Asociación Cristiana Evangélica (ACE).

Será una noche de alabanza, adoración y milagros. Participarán grupos como el dúo Kabod, Shekina, Mauricio el Príncipe, Kin Family y De Roble.



El apóstol Marcelo Salas, en representación de ACE, destacó la importancia que tiene la familia en la sociedad como un pilar fundamental, y que la mayoría de los males que aquejan a la ciudadanía son fruto de la desintegración familiar. Por ello, dijo que es necesario luchar cada día por ella mediante el perdón, la comprensión y el compromiso, lo que se logra a través de una relación íntima con Dios.



Según datos de la Comisión Técnica Alemana, cerca del 72% de los matrimonios termina en divorcio, debido al orgullo, egoísmo, infidelidad, violencia, mentira y falta de compromiso. Además, el 50% de las bolivianas de 15 años o mayores, sufrió algún tipo de violencia, según el INE.



Programa de la Catedral y el significado



Sábado

21:00. Solemne Vigila Pascual.



Significado del sábado Santo

La Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y su muerte, su descenso a los infiernos y esperando en oración y ayuno su resurrección (Circ 73). Es el día del silencio, callan las campanas y los instrumentos.



Domingo de Resurrección

Misas a las 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00 y 19:30.



Pascua

El Domingo de Resurrección o de Pascua es la fiesta más importante para los católicos, porque con la resurrección de Jesús es cuando adquiere sentido la fe cristiana. Cristo triunfa sobre la muerte y abre las puertas del cielo.



Luto

El jueves, en Sucre, falleció por problemas de salud el mons. Wálter Pérez (81), obispo emérito de Potosí. Los restos del religioso potosino, son velados en Sucre. Las exequias de sus restos serán hoy.