Hackean a 150 millones de usuarios de la aplicación MyFitnessPal de Under Armour

30/03/2018 - 09:42:38

RT.- La compañía estadounidense de ropa y comida deportivas Under Armour, Inc. ha informado que aproximadamente 150 millones de usuarios de su popular aplicación y página web MyFitnessPal han sido "hackeados". Este 29 de marzo, la empresa ha divulgado un comunicado sobre el fallo de seguridad.



Según el reporte de Under Armour, los datos fueron comprometidos a finales del pasado mes de febrero, pero solo ahora la compañía ha sido consciente del "hackeo". Los datos robados incluyen los nombres de usuarios, correos electrónicos y contraseñas.



Información sobre documentos personales, números de licencias de conducir y datos de tarjetas bancarias no han sido comprometidos.



La empresa envió a todos sus usuarios cartas con la advertencia sobre el "hackeo", en las que recomendó cambiar la contraseña de la aplicación lo más pronto posible.