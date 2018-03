7 palestinos muertos y cientos de heridos por el Ejército israelí en la frontera con Gaza



30/03/2018 - 09:27:51

RT.- El saldo de muertos en el marco de las protestas en la frontera de Gaza e Israel ha ascendido a siete, después de que un joven, de 16 años, muriera a manos de las fuerzas israelíes, reporta AFP con referencias al Ministerio de Salud de Gaza. Este viernes, el Ejército de Israel ha atacado a los palestinos que protestan en la frontera con gas lacrimógeno, balas de goma y disparos, informan las autoridades de Gaza.



Un funcionario del Ministerio de Salud palestino ha afirmado que un agricultor murió y una segunda persona resultó herida por el disparo de un tanque israelí, informa Reuters. Según el portavoz del Ministerio de Salud de Gaza, el incidente ocurrió cerca de la ciudad de Jan Yunis. Un joven, de 27 años, fue "martirizado y otro ciudadano resultó herido como resultado de un ataque contra granjeros al este de la aldea de Qarara".



Los residentes afirmaron que durante el ataque de las Fuerzas de Israel el agricultor estaba cosechando.



Por su parte, las autoridades israelíes han confirmado que una persona murió a manos de las fuerzas israelíes en Gaza este viernes y otra resultó herida. No obstante, tienen otra versión del incidente. "De la noche a la mañana, dos personas se acercaron a la cerca de seguridad y comenzaron a actuar sospechosamente y el tanque disparó hacia ellos", dijo un portavoz del Ejército israelí.



Además, a lo largo del día, el diaro The Jerusalem Post, con referencia al Centro de Información Palestino, ha denunciado que hay otras dos víctimas mortales, como causa de los enfrentamientos entre palestinos y el Ejército de Israel.



Se trata de Mohammed Najjar, de 25 años, del campo de refugiados palestinos de Tel al-Zaatar, que protestaba en el área de Jabalia, en la frontera con Gaza. Los detalles acerca de otra posible víctima aún se desconocen.



Miles de palestinos participan en protestas masivas a lo largo de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza. Por su parte, las tropas israelíes están en alerta máxima a lo largo de la frontera y aplican una zona de "no intervención" para los palestinos junto a la cerca fronteriza de Israel.



Los palestinos han instalado cinco campamentos a lo largo de la frontera para la protesta llamada "Gran Marcha del Retorno". Esta coincide con el aniversario del Día de la Tierra, que marca el día en que las fuerzas israelíes mataron a seis personas durante las protestas contra la expropiación de tierras palestinas por parte de Israel en 1976.

Está previsto que estas manifestaciones culminen el próximo 15 de mayo, día que marca el 70.º aniversario de la "Nakba" ("catástrofe") y que marca el desplazamiento de cientos de miles de palestinos durante el conflicto que rodeó la creación de Israel en 1948.