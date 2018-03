Evo: Nunca va a caer mi Gobierno por Odebrecht



30/03/2018 - 09:14:58

Página Siete.- El presidente Evo Morales aseguró que su administración nunca caerá, como otros presidentes por el caso Lava Jato, al referirse a las denuncias de presuntas comisiones pagadas a la gerencia general del ex Servicio Nacional de Caminos (SNC) en 2006 por la carretera Roboré-El Carmen.



El oficialismo y la oposición pidieron que el Ministerio Público investigue de oficio el caso en Bolivia de la mayor operación de lucha contra la corrupción en Brasil y otros países de la región que implica a empresas como Odebrecht, Camargo Correa y OAS, entre otras.





“Primero, lamento mucho de algunos presidentes de América Latina (estén) implicados en hechos de corrupción. Revisen lo que algunos de la derecha dijeron en sus editoriales: cuándo caerá el Evo (en actos de corrupción), cuándo caerá el Gobierno nacional. Quiero decirles ‘nunca va a caer, no somos de esa clase de negocios’”, remarcó, según ANF, cuando se le consultó si el Gobierno inició investigaciones a empresas brasileñas o si tenía información acerca de la documentación en la que presuntamente se entregaron coimas para la carretera Roboré-El Carmen.



Página Siete informó sobre la existencia de un documento que revela el pago de dos presuntas comisiones a la gerencia general del ex-SNC, hoy ABC, por la carretera Roboré-El Carmen. El mismo aparece en los archivos de una investigación periodística en Perú con el título “Expediente Lava Jato” y presuntamente fue entregado por Marcelo Odebrecht a la Fiscalía del vecino país de Perú.

Patricia Ballivián, expresidenta del SNC, planteó una investigación.





La operación denominada Lava Jato comenzó en julio de 2013, cuando la Policía Federal de Curibita (estado de Paraná) descubrió una operación de lavado de activos de mediano tamaño. Hasta la fecha, se abrieron investigaciones contra empresarios y políticos. Fueron involucrados los ex presidentes Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff.





Además, implica a empresas como Oderbrecht, OAS y Queiroz Galvao, entre otras.



“La Fiscalía debe actuar de oficio en este caso que ha implicado a tantas empresas. Vamos a elevar una Petición de Informe Escrito (PIE) para el Fiscal General y luego haremos un seguimiento del tema”, dijo el diputado Gonzalo Barrientos, de Unidad Demócrata (UD).





Para el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), David Ramos, tanto las presuntas “coimas” por la ruta Roboré-El Carmen, como el caso Lava Jato deben ser investigados.





“Si existen documentos, pruebas de estas denuncias, estas deben ser presentadas ante el Ministerio Público y esta instancia debe investigar de oficio”, afirmó el legislador.





El diputado Édgar Montaño, del MAS, anunció que solicitará una PIE para Ballivián. “Ella debe informar qué pasó con el pago de estas supuestas coimas porque al parecer la investigación apunta hacia ella”, precisó.





Coincidió en la necesidad de que la Fiscalía indague de oficio el caso Lava Jato, que también implica a la empresa OAS que se adjudicó más de un proyecto carretero en el país.





Las empresas implicadas





Odebrecht es la principal acusada de actos de corrupción en el caso Lava Jato. Actualmente es procesada en diversos países de Latinoamérica por actos de corrupción, incluido Perú. Ante el Departamento de Justicia de EEUU, la constructora reconoció haber pagado 29 millones de dólares en sobornos entre 2005 y 2014 en Perú.





La firma Camargo Correa participó en un consorcio en Perú para la construcción del tramo IV de la carretera interoceánica así como en la Bocatoma de la Planta de Tratamiento de Agua de Huachipa.



Al igual que Odebrecht también admitió que manipuló licitaciones realizadas por Petrobras, la empresa estatal más grande de Brasil.





Queiroz Galvao, otra empresa implicada, figura en un reporte de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) del año 2011. El expresidente Alejandro Toledo recibió 182.845 dólares de esta empresa para su campaña. En tanto que ganó 2.329 millones de dólares en contratos en Perú entre 2000 y 2014.





Por otro lado, OAS está presente en 22 países de América Latina, el Caribe y África. Se fundó en Sao Paulo en 1976 y en 2015 su expresidente Leo Abeto fue apresado por corrupción, lavado de dinero y organización criminal.





Al respecto, el diputado opositor Amilcar Barral afirmó que la brasileña OAS podría “ser la punta del ovillo” de hechos de corrupción en Bolivia.





“Nos preocupó la relación entre la salida del expresidente de Brasil, Lula Da Silva con la empresa OAS, porque el hijo de Lula era uno de los directivos de esta empresa y entró a la cárcel por corrupción”, subrayó.





El legislador agregó que OAS se hizo cargo de la construcción de las rutas Potosí-Tarija y Potosí-Villazón en 2007, cuando Patricia Ballivián era presidenta de la ABC.





“Estas obras fueron ejecutadas con muy mala calidad, hay fotografías. En su momento pedimos información a la ABC y al Ministerio de Obras Públicas, pero no hubo respuesta”, lamentó.





También OAS fue beneficiada con adjudicaciones directas para más de un proyecto, como la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y que divide al TIPNIS. “Esperemos que Obras Públicas o el Ministerio de Hidrocarburos puedan aclarar”, dijo.



Odebrecht se adjudicó tramo a Santa Cruz



La cuestionada constructora brasileña Odebrecht se adjudicó el tramo El Carmen-Arroyo Concepción (Santa Cruz) en 2005.





Según la Memoria 2008-2009 de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), la obra tiene una longitud de 102 kilómetros y demandó una inversión de 78.472.000 dólares y fue entregada en 2009.





La orden de proceder se emitió los primeros días de enero de 2006 y la recepción definitiva de tramo se llevó a cabo en marzo de 2009 en un acto que contó con la presencia del entonces presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva.





En febrero de este año, el presidente Evo Morales se refirió a la empresa en Twitter. “Como hoy, 2005, Odebrecht se adjudica un tramo de la carretera Puerto Suárez-Santa Cruz. Durante 20 años, Odebrecht ha creado la mayor red de sobornos de la historia. El neoliberalismo no se hace ningún problema en hacer negocios con una de las empresas más corruptas”, dijo.