Exministro dice que hubo flojeritis en sector público



30/03/2018 - 09:13:35

Página Siete.- Luis Arce, exministro de Economía y Finanzas, afirmó que en 2017 hubo “flojeritis” en las instituciones públicas, hecho que se reflejó en la baja ejecución de la inversión pública y repercutió en el crecimiento económico, que estuvo por debajo de la meta programada.





“Hubo ‘flojeritis’ porque el año pasado se tuvo la inversión pública más baja, con relación a otras gestiones, lo que debe cambiar. Creo que ahí hay que hacer correcciones y ajustes y empezar a invertir lo que no invirtieron el año pasado”, sostuvo.





La exautoridad se mostró confiado en que este año no existirán problemas si es que se hacen “correcciones y ajustes” y si las instituciones públicas empiezan a invertir los recursos del año pasado y lo que tienen fijado para esta gestión.





Para este 2018 se calcula un crecimiento económico del 4,7%. Para Arce, llegar a la meta dependerá del avance en la inversión pública durante el primer y segundo trimestre.





El Ministerio de Economía programó una inversión pública de 7.285 millones de dólares, que incluye las empresas estatales.





En 2017 se cerró con una ejecución de 77,1%, de acuerdo con el último informe del Ministerio de Planificación.





Según autoridades de Gobierno, no se pudo superar ni el 80% debido a que algunos proyectos fueron paralizados, entre ellos la hidroeléctrica Rositas y otros tenían dificultades, como el de YPFB, de los que esperan que este año se hagan realidad.





A fines del año pasado las autoridades anunciaron que se harán ajustes para acelerar mejor el ritmo de inversión.