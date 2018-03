Ortuño no tiene datos de la licencia para explorar Tariquía

30/03/2018 - 09:12:32

El País.- El Ministro de Medio Ambiente, Carlos Ortuño, compareció en Tarija para realizar su rendición de cuentas inicial de 2018. Ortuño se ciñó al informe, pero también se explayó en algunos proyectos diferentes, como los detalles en referencia a la planta de Tratamiento de Aguas Residuales, sin embargo, nada quiso hablar sobre los contratos de exploración firmados en noviembre y autorizados esta semana por la Asamblea Plurinacional de Bolivia.



Los contratos hacen referencia a los contratos entregados a Petrobras para explorar en las áreas de San Telmo y Astilleros, ambas en el entorno de la Reserva Natural de Tariquía. Concretamente, San Telmo ingresa al corazón de la reserva invadiendo 80 hectáreas, que representan poco más del 0,01 por ciento de las casi 250.000 hectáreas que la componen.



Autorización

El Decreto Supremo 2366, firmado por el presidente Evo Morales en Consejo de Ministros el 20 de mayo de 2015, tiene por objeto “establecer las medidas para el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos en todo el territorio nacional, en el marco de su carácter constitucional, estratégico y de interés público para el desarrollo del país; vinculado a la reducción de la extrema pobreza en comunidades que habitan las áreas protegidas y la gestión integral de los sistemas de vida”, y en la práctica significó el levantamiento de las medidas de protección de las áreas protegidas para su aprovechamiento hidrocarburífero. Eso sí, encomienda al Ministerio de Hidrocarburos y al de Medio Ambiente tomar las medidas necesarias para su protección, lo que incluye la evaluación de impacto ambiental e incluso la implementación de un fondo de compensación.



El punto I del decreto indica que “Se permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en las diferentes zonas y categorías de áreas protegidas, en cumplimiento a los condicionamientos ambientales establecidos por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas – SERNAP y la Autoridad Ambiental Competente Nacional – AACN, en el marco del presente Decreto Supremo, debiendo prever medidas ambientales adecuadas, con mayor atención en zonas de alta sensibilidad ecológica, para precautelar la conservación de los sistemas de vida de la madre tierra”.



En el punto II desarrolla aún más y señala que “el desarrollo de pozos exploratorios, estará sujeto a un procedimiento independiente de Evaluación de Impacto Ambiental y Control de Calidad Ambiental, considerando los resultados de los estudios evaluatorios, de reconocimiento y/o exploratorios para la identificación, ubicación y/o cualificación de los recursos hidrocarburíferos”.



Respeto medioambiental

En su momento el Ministro Luis Alberto Sánchez aseguró que el ingreso en las zonas protegidas se hará con la tecnología más limpia y respetuosa con el Medio Ambiente para no alterar las condiciones de la Reserva.



Sánchez además ha esgrimido los datos relacionados a la Renta petrolera, lo que a su juicio justifica el ingreso en la zona. Este miércoles, ante la plenaria de la Cámara de Diputados, el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, realizó la defensa de los Proyectos de Ley que aprobaron los Contratos de Servicios Petroleros para las Áreas San Telmo Norte y Astillero y el Proyecto de Ley que autoriza la suscripción del Contrato para el Área Iñiguazu. “Estos tres proyectos que traemos a la Asamblea generarán cerca de 14.000 millones de dólares por concepto de renta petrolera. Son el resultado de la Ley de Incentivos que trabajamos en años anteriores para atraer mayores inversiones. Sólo en estos tres proyectos se van a invertir más de 1.500 millones de dólares”, manifestó Sánchez.



Ministro ratifica licitación de estudio



Por cuarta vez un vocero del Movimiento Al Socialismo comprometió la licitación del estudio para determinar las características del proyecto de saneamiento a abordar para la ciudad de Tarija y que incluye la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). Esta vez fue el Ministro Carlos Ortuño quien recordó el compromiso de Evo Morales para apoyar en la financiación, pero no aventuró un precio puesto que eso lo determinará el estudio.



Ortuño indicó que el estudio se va a realizar con fondos de la Comunidad Andina de Fomento, que de acurdo a su criterio debería autorizar el importe en la próxima semana, lo que conllevaría la licitación.