Gremiales defienden ilícitos y objetan ley anticontrabando



30/03/2018 - 09:11:13

El Diario.- Las confederaciones de Gremiales y Comerciantes de Ropa Usada se declararon en estado de emergencia y amenazan con medidas de presión en contra del proyecto de ley de Fortalecimiento en la Lucha contra el Contrabando. Los agremiados rechazaron la norma, que busca desplegar acciones más enérgicas contra ilícitos aduaneros principalmente en las dilatadas fronteras del país.



El diputado David Ramos (MAS) aclaró que la norma será para la lucha contra el contrabando en las fronteras y no al interior del país, por lo que cuestionó que existan sectores que amenacen con medidas de presión, cuando no les afecta la ley como es el caso de los gremiales.



RESISTENCIA



“Se puede aprobar pero ninguna ley es de cumplimiento obligatorio cuando una norma no ha sido consensuada, eso dice la Constitución Política del Estado y vamos a pelear en las calles. Este lunes tenemos una movilización”, declaró el dirigente de los gremiales, Francisco Figueroa.



La marcha anunciada tiene por objeto rechazar del proyecto de ley de fortalecimiento en la lucha contra el contrabando y en oposición al registro del Régimen de Empleadores que perjudica al sector gremial, detalló el dirigente.



CARTA



Ayer, esta organización presentó una carta a la Presidencia de la Cámara de Diputados para hacer conocer su rechazo total a la propuesta de ley.



Por otra parte, la dirigente máxima de los comerciantes de ropa usada, Elizabeth Verástegui anunció un ampliado donde definirán medidas de presión contra la norma que se debate en el pleno de la Cámara de Diputados.



Argumentó que su actividad genera fuentes laborales en todo el país para 250.000 personas que son afiliadas a esta organización.



“Esta ley al aprobarse nos está poniendo en una situación bastante crítica, por lo tanto el sector de los comerciantes de ropa usada se declara en estado de emergencia y pedimos que las autoridades nos convoquen al diálogo”, sostuvo la representante.



La norma es un proyecto del Órgano Ejecutivo producto del asesinado de dos militares en Sabaya a manos de contrabandistas armados que los ejecutaron, cuando los funcionarios militares cumplían su labor de lucha contra el contrabando.



Armas de fuego



La propuesta plantea entre otras cosas que los militares y los policías tendrán facultad para el uso de armas de fuego y responder en la misma proporción a los contrabandistas. El ministro de Defensa, Javier Zavaleta ha señalado que si los contrabandistas actúan con armas de fuego o ametralladoras la respuesta será en la misma dimensión.



Pero la oposición advierte que el proyecto es solo un “parche”, porque el 70% del contenido son reformas al Código Tributario, reiteran normas vigentes como la Ley 100 “que no se ha cumplido nada” o la Ley 400 de similar forma.



Gonzalo Barrientos (UD) manifestó que el contrabando también es producto de la falta de competitividad de Bolivia, la poca productividad frente al avasallamiento de productos chinos, peruanos, brasileños y argentinos. En el plenario de Diputados, rechazaron la propuesta de ley.