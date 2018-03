Correo y otras zonas de la ciudad cuentan con publicidad exagerada: Cochabamba



Los Tiempos.- Cochabamba tiene al menos tres puntos con abundante publicidad externa y contaminación visual. Entre los lugares más saturados están la avenida San Martín, el Correo y La Recoleta, porque los anuncios dominan el espacio.



En un recorrido por la avenida San Martín desde la calle Sucre hasta la Punata se puede encontrar cualquier cantidad de letreros, vallas, toldos, placas, pantallas pequeñas y otras formas de publicidad. La gente debe caminar atenta, pues algunos transeúntes incluso chocan con estos letreros.



Otra zona de la ciudad saturada de anuncios es el sector del Correo, es decir, la intersección de las avenidas Ayacucho y Heroínas. En el lugar ya existían algunas gigantografías instaladas en los edificios. Sin embargo, en menos de dos semanas se instaló una pantalla LED que generó controversia, pues se dejó el reloj del Correo colgando, y en medio de la avenida se puso otro dentro de una botella de Coca Cola.



Ambas formas de publicidad —la pantalla y la botella— generó molestia en la población, que vio una agresión a un espacio urbano representativo del centro histórico.



Esto llevó a un pronunciamiento del Colegio de Arquitectos. El presidente de la institución, Limber Mercado, señaló que elabora un informe técnico que explique el lugar correcto donde debe colocarse la pantalla.



“Se rompen los esquemas urbanísticos del lugar. Se trata del casco histórico y esta forma de publicidad genera contaminación visual”, manifestó Mercado.



Agregó que solicitó audiencia con el alcalde José María Leyes, la cual fue aceptada para el martes. Además, pidió presentarse a audiencias públicas para exponer la postura del Colegio de Arquitectos ante el pleno del Concejo Municipal, el miércoles.



Normativa



Por su parte, el concejal Edwin Jiménez indicó que se está vulnerando la Ordenanza Municipal 4073/2010, que reglamenta la publicidad exterior. Según una revisión de la norma, la pantalla infringe varios artículos que hacen especificaciones, incluso respecto a la publicidad que permitida en el casco viejo.



Según el artículo 7, “la publicidad debe coadyuvar al equilibrio visual y evitar elementos que contaminen el paisaje”. También señala la necesidad de “preservar la imagen urbana y de valores históricos del municipio”.



En tanto, el artículo 23 prohíbe la publicidad exterior en aceras. Además, “se deberá evitar que la publicidad cubra infraestructura patrimonial”.



Asimismo, el artículo 28, inciso M, indica que se debe evitar que la publicidad genere distracción visual por iluminación propia, “se debe evitar deslumbramiento o fatigas visuales”.



Por otro lado, en el capítulo 8, sobre la publicidad en el Centro Histórico, el artículo 43 manifiesta que están permitidos sólo rótulos o letreros adosados al muro o tipo bandera y placas.



El artículo 49 agrega que no está permitido emplazar publicidad en aceras o invadiendo área pública en el centro histórico, según señala la ordenanza.







20 formas de publicidad se pueden encontrar en una misma acera en la avenida San Martín. Algunos comercios incluso tienen tres letreros.







LA RECOLETA TIENE MÁS DE 10 LETREROS



Pese a que no es parte del centro histórico, La Recoleta se constituye en un espacio que fue explotado por empresas que pagan para poner gigantografías. En el lugar hay más de 10 mensajes publicitarios, pero no se sabe a cuál prestar atención porque están casi uno encima del otro.







OPINIONES



"Se debe respetar un edificio patrimonial como el de Correos. Se necesita tener criterios de urbanismo y actuar con respaldos técnicos que señalen los lugares idóneos para publicidad". Limber Mercado. Pdte. Col. de Arquitectos



"Se tiene una normativa vigente que es bastante clara y explícita. La ordenanza incluso hace mención de las especificaciones para el casco viejo". Edwin Jiménez. Concejal de oposición