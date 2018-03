Santa Cruz: Amplían hasta el 31 de marzo, plazo para el pago de impuestos con 15% de descuento en inmuebles y vehículos



29/03/2018 - 17:37:45

Santa Cruz.- Ante la gran demanda de vecinos que acudieron el miércoles 28, de forma masiva a las instalaciones de la Secretaría Municipal de Recaudaciones – SER-, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra resolvió ampliar el pago de impuestos con el 15% de descuento hasta este sábado 3.



Joaquín Crapuzzi, Secretario Municipal de Recaudaciones, destacó que al ver la cantidad de gente que acudió a sus oficinas los últimos días y ante los pedidos de miles de personas, se ha instaurado un récord de más de Bs 52 millones recaudados en un solo día.



“El año pasado fueron Bs 50 millones, gracias a Dios, hoy se sobrepasó esa cifra. Y considerando el pedido de las personas a las que no les alcanzaba el tiempo, o que no había espacio en las entidades financieras, llamamos a La Paz y vimos que se podía cambiar la programación del sistema informático”, explicó el Secretario de Recaudaciones sobre la ampliación.



La confirmación llegó desde el Registro Único Tributario (RUAT) para hacer efectiva la ampliación hasta este sábado 31. Este jueves la atención será en horario continuado, hasta las 16:00, o hasta que se vaya el último contribuyente, según el compromiso que realizaron tres entidades financieras que prestan sus servicios en la plataforma de atención al cliente de la Secretaría Municipal de Recaudaciones.

“Vamos a esperar a la población para que venga y aproveche estos beneficios: 15% de descuento en los impuestos de inmuebles y vehículos y 10% para los propietarios de actividades económicas”, indicóCrapuzzi.



Los tributos vigentes, que están habilitados con los beneficios hasta este sábado 31, corresponden a la gestión 2017. En el caso de que los vecinos no estén al día en el pago de años anteriores, sólo obtendrán un 5% de descuento.