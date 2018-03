Policía desmantela banda criminal organizada desde cárcel de Santa Cruz que traficaba armas



29/03/2018 - 17:22:41

Santa Cruz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó el jueves que mediante operativos realizados en la víspera la Policía aprehendió a cuatro personas y decomisó 17 armas, de las cuales 15 son fusiles de asalto, que fueron internadas por courrier, para acciones delictivas organizadas desde la cárcel de Palmasola de Santa Cruz.



"Estamos hablando de una asociación delictuosa que procesaba armas y que tenía vínculo con el señor Víctor Hugo Escobar, alias Oti, y Miguel Ángel Suarez, que por alguna razón fue liberado por la justicia de un anterior tráfico registrado el año pasado", informo en una conferencia de prensa dictada en la ciudad de Santa Cruz.



Detalló que en ese operativo se aprehendieron a cuatro personas, Miguel Ángel Suárez, de 36 años de edad, Mario Antonio Oliveira (33), José Alberto Suarez (29), Víctor Hugo Weitbrecht (37), todos de nacionalidad boliviana, quienes fueron presentados públicamente.



"Este grupo está vinculado a la estructura organizativa que se había montado en torno a Palmasola, por lo que los antecedentes que se había presentado se van confirmando en el sentido de que se había montado una estructura criminal que pretendía asestar una serie de golpes contra la ciudadanía y policías", agregó.



La autoridad explicó que Escóbar, Suárez y sus cómplices preveían potenciar una organización criminal a través de la extorsión económica y el aprovisionamiento de armas, que iban a servir para enfrentarse a la Policía incluso desde dentro la cárcel de Palmasola.



Por su parte, el comandante nacional de la Policía, Faustino Mendoza, detalló que las armas encontradas son 15 fusiles de asalto AM 15, con sus cargadores; una escopeta Merkel C12 y un fusil Winchstor C 2,70, que estaban en poder de Suárez.



Agregó que las armas fueron internadas al país vía courrier, desde los Estados Unidos, a través de un proveedor que aún no fue identificado.



Recordó que Miguel Ángel Suárez fue detenido en septiembre de 2017 como cabecilla de una organización de tráfico de armas y que fue liberado por la Justicia "de forma inexplicable", seis meses después pese a las evidencias encontradas en su contra.



Asimismo, informó que en el operativo, cuyo lugar no fue detallado por efectos de investigación, se decomisó también 20.000 dólares y equipos para el montaje de armería, taladro, prensa, amoladoras y una vagoneta marca Toyota.