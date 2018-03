Bolivia solicita ampliar plazo para presentar contramemoria del Silala



29/03/2018 - 13:32:15

Piñami, (ABI).- El presidente Evo Morales informó el jueves que, junto al equipo jurídico nacional, se solicitó ampliar el plazo de presentación de la contramemoria sobre la jurisdicción de las aguas del Silala en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



Morales, en conferencia de prensa en la ciudad de Cochabamba, dijo que esa solicitud fue realizada durante su segundo viaje a La Haya para participar del último turno de Bolivia en la presentación de los alegatos orales de la demanda marítima.



"Aproveché este segundo viaje a La Haya, me reuní con el doctor Eduardo Rodríguez Veltzé, nuestro agente también ante el Silala, el Canciller, algunos embajadores y el equipo jurídico nacional y hemos pedido ampliar para presentar la contramemoria", dijo.



Informó que el próximo 20 de abril se reunirá con el equipo jurídico nacional, aunque no precisó el lugar, para analizar y revisar nuevos datos de organismos internacionales sobre el Silala.



"Hay un avance bastante importante para la contramemoria", aseguró el jefe de Estado.



Chile interpuso el 6 de junio de 2016 una demanda ante la CIJ para defender su teoría de que las aguas del Silala provienen de un río internacional y no de un manantial como afirma Bolivia.



El país trasandino presentó su memoria en julio de 2017 y Bolivia prepara su contramemoria que debe presentar ante la Corte hasta el 3 de julio de este año.



Chile pretende que la CIJ declare que el Silala es un río compartido, mientras Bolivia sostiene que sus aguas nacen de un manantial en su territorio.



El país andino amazónico afirma que el Silala es una reserva hídrica de aguas subterráneas que fueron canalizadas artificialmente hacia territorio chileno, por efecto de un acuerdo firmado en 1908 que ya expiró.



Esas aguas se usaban para alimentar antiguas locomotoras a vapor de un ferrocarril controlado por la empresa anglo-chilena Bolivian Antofagasta Railway, pero siguen fluyendo hacia Chile sin contraprestación alguna.