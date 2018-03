Santa Cruz no dialogará con Chuquisaca para no crear falsas expectativas sobre Incahuasi

29/03/2018 - 13:12:12

Santa Cruz, (ABI).- La secretaria de Coordinación Institucional de la Gobernación, Ruth Lozada, anunció el viernes que esta instancia no asistirá a ningún diálogo con el departamento de Chuquisaca por el tema de límites, porque -dijo- ese tema ya está definido por dos leyes y un estudio que determina que el reservorio gasífero de Incahuasi se encuentra en el departamento de Santa Cruz.



"Sería crear falsas expectativas sobre un tema solucionado, porque hay dos leyes, de 1898 y de 1912, que marcan los límites entre estos dos departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca", dijo a los periodistas.



Lozada recordó que además los dos departamentos en una anterior oportunidad fueron en conjunto a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para que contrate una empresa que determinó con exactitud que dicho reservorio se encuentra en Santa Cruz.



A su juicio, "por esa razón no se puede armar mesas de trabajo, porque ese tema está resuelto y no se quiere generar ningún tipo de confrontación con Chuquisaca", porque se tienen contemplados proyectos en común como la construcción de carreteras.



Varias instituciones de Santa Cruz de oficialismo, oposición y cívicas exigen que se deje sin efecto el congelamiento de las regalías generadas por el campo gasífero Incahuasi, dispuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y una resolución del Ministerio de la Presidencia, en atención a una demanda constitucional presentada por Chuquisaca.