¿El Papa dijo que no existe el infierno? El Vaticano responde 29/03/2018 - 12:43:45

ACI Prensa.- El periodista italiano Eugenio Scalfari, del diario La Repubblica, aseguró que el Papa Francisco le dijo que “no existe un infierno” y que “es un honor ser llamado revolucionario” en un reciente encuentro. ¿Pero qué hay de verdad en esta publicación? El Vaticano se ha pronunciado.



Scalfari ha admitido en el pasado que no graba sus entrevistas, sino que “intento entender a la persona”, para luego escribir “sus respuestas con mis propias palabras”.



En la entrevista publicada el 28 de marzo, Miércoles Santo, Scalfari aseguró que el Papa dijo que las personas que se arrepienten “obtienen el perdón de Dios, pero las que no se arrepienten, y por tanto no pueden ser perdonadas, desaparecen”. “No existe un infierno, existe la desaparición de las almas pecadoras”, habría dicho el Santo Padre, de acuerdo al periodista italiano.



Scalfari tituló a su artículo atribuyendo al Papa Francisco la frase “Es un honor ser llamado revolucionario”.



Sin embargo, la Oficina de Prensa de la Santa Sede precisó que lo publicado por Scalfari “es el resultado de su reconstrucción” de una reunión privada con el Papa, que no fue una entrevista, y que no se trata de “palabras textuales”.



En su comunicado publicado este 29 de marzo, la Oficina de Prensa del Vaticano indicó que “el Santo Padre Francisco recibió recientemente al fundador del periódico La Repubblica en una reunión privada con motivo de la Pascua, sin darle ninguna entrevista”.



“Lo que informa el autor en el artículo de hoy es el resultado de su reconstrucción, en la que no se mencionan las palabras textuales pronunciadas por el Papa”, añade.



“Por lo tanto, ninguna cita del artículo antes mencionado debe considerarse una transcripción fiel de las palabras del Santo Padre”, aseguró el Vaticano.



En efecto, las supuestas declaraciones citadas por Scalfari se contradicen con repetidas exhortaciones del Papa Francisco a no caer en las mentiras del demonio, e incluso explicaciones de qué es el infierno.



Ya en marzo de 2015, reunido con un grupo de fieles italianos, el Papa Francisco indicó que “el infierno es querer alejarse de Dios porque no quiero el amor de Dios".



“Va al infierno solamente aquél que dice a Dios: ‘no te necesito, me arreglo yo solo’, como ha hecho el diablo que es el único del que estamos seguros que está en el infierno”, dijo el Santo Padre en esa ocasión.