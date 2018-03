Ballivián niega vínculo con denuncia de coimas por vía Roboré - El Carmen



29/03/2018 - 12:15:23

La Paz, (ABI).- La gerente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Productivas (SEDEM), Patricia Ballivián, aclaró en las últimas horas que el proceso de construcción de la carretera Roboré-El Carmen fue entre 2004 y 2005, antes del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), por lo que negó cualquier vínculo en las supuestas "coimas", de ese entonces, que aparecen en los archivos de una investigación periodística.



El documento revela el pago de dos presuntas comisiones a la gerencia general del ex Servicio Nacional de Caminos (SNC), hoy Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), por la carretera Roboré-El Carmen.



Ballivián salió al frente de la acusación que realizó el fotógrafo Samy Shwartz, quien a través de su cuenta de Twitter escribió: "Copia de información entregada por Marcelo Odebrecht a Fiscalía de Perú, existen coimas pagadas a la gerencia general, Patricia Ballivián, Servicio Nacional de Caminos 2006, hoy ABC".



"Roboré - El Carmen ha sido un proceso que se ha llevado a cabo el 2004 y ha concluido el 2005 antes del gobierno del MAS. Miente de una manera escandalosa para perjudicarnos", indicó Ballivián.



No descartó iniciar acciones legales contra Shwartz por difamación ya que, a su juicio, pretende perjudicar a su persona.



Mediante Twitter pidió al fotógrafo retractarse y aclaró: "Para su información: 1) tramo licitado en 2004 y firmado en 2005. 2) No asumí la GG (Gerencia General) en el SNC. Le pido se retracte".