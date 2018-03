Google Maps: ¿Otro Nazca en Tarapacá, Chile?



29/03/2018 - 12:04:09

Nadie se había percatado. Una extraña imagen en Google Maps ha sorprendido a muchos cibernautas. Un joven "andaba" por las zonas desérticas de Chile y se encontró con una imagen que lo dejó sin habla, pues el hallazgo que logró en Google Earth era inexplicable.



Exactamente en la región de Tarapacá, Chile, un muchacho encontró gracias a Google Maps una figura que no lo tiene extrañado hasta el día de hoy. Los usuarios que revisaron la imagen no logran darle una explicación lógica.



Según las imágenes de Google Maps, en una despoblada zona de Tarapacá, Chile, existe la figura de una mujer delineada en cuerpo entero, se asemeja a las Líneas de Nazca de Ica, Perú, pero no existe mucha información respecto a esto.



El joven que encontró la extraña imagen no dudó en viralizar este hallazgo de Google Earth, servicio destacado de la aplicación Google Maps, y los usuarios de las redes sociales quedaron asombrados.



No es la primera vez que los registros de Google Maps captan una imagen extraña o "paranormal" que despierta el debate en Facebook, Twitter y todo internet.



Algunos usuarios relacionaron la figura femenina que captó Google Maps con la mítica "Medusa", por los detalles que tiene en la parte superior del cuerpo que vendría a ser su cabello.



Este hallazgo de Google Maps se suma a los que se han hecho anteriormente gracias a los servicios de Google Street View o Google Earth.