Perú: Fiscalía encontró en casa de PPK evidencias de vínculos con Barata



29/03/2018 - 11:29:54

La República.- En el allanamiento que la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios hizo en la residencia del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski encontró evidencia documental que sustenta la sospecha de una vinculación fluida con la compañía Odebrecht y su representante en el país, Jorge Barata.



Agendas, documentos y correos electrónicos incautados durante el operativo permiten establecer que Kuczynski presuntamente mantuvo relaciones con distintas de las empresas que componen el grupo Odebrecht, durante y después de sus funciones como ministro de Economía y primer ministro del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), y antes y durante la campaña electoral de 2011.



El material ubicado y decomisado está relacionado a empresas vinculadas con Kuczynski, como Westfield Capital, First Capital Inversiones y Latin American Enterprise Fund Managers. Todas recibieron transferencias de 11 compañías del grupo Odebrecht. Fueron levantados dos equipos de cómputos y dos agendas en las que se hallaron indicios de números telefónicos de personas relacionadas con la constructora brasileña.



Las potenciales evidencias documentales reforzarían no solo la postulación de la Fiscalía de que Kuczynski no solo intervino a favor de Odebrecht durante sus actividades como funcionario público y mediante las empresas Westfield Capital y First Capital Inversiones, y que cobró por las asesorías incluso después de haber dejado el Estado.



Al respecto, el abogado del ex presidente Kuczynski, César Nakazaki, declaró a La República que su cliente haya cometido actos de corrupción en beneficio de Odebrecht cuando ocupaba cargos públicos.



Uno de los documentos que sustenta lo que el fiscal Hamilton Castro Trigoso denomina sospecha criminal es una comunicación escrita encontrada en la vivienda de Kuczynski firmada por el brasileño Jorge Barata y que revela que existió un vínculo entre ambos en relación al proyecto de la carretera Interoceánica Sur, proyecto que le fue adjudicado a Odebrecht a cambio de un soborno de 20 millones de dólares para el ex presidente Toledo.





RUTA ESCRITA







El texto del documento al que tuvo acceso La República dice:



Estimado doctor Kuczynski:



De acuerdo a lo conversado en nuestro último encuentro, adjunto envío el documento sobre el Corredor Vial Interoceánica Sur.



Como el documento fue preparado para una presentación, es posible que alguna de las láminas no estén auto explicadas.



Estaré a su disposición para cualquier duda.



Saludos,



Jorge Barata.



Lima, 25 de abril de 2008.



Durante el régimen de Toledo, y en la gestión de Kuczynski, Odebrecht y su asociadas consiguieron la adjudicación de la Interoceánica Sur Tramos 2 y 3, no obstante que la Contraloría General de la República advirtió que la constructora brasileña estaba prohibida de contratar porque mantenía vigentes procesos judiciales con el Estado. Para la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, Kuczynski asesoró en la sombra a Odebrecht y lo siguió haciendo una vez fuera del gobierno. El documento hallado en su domicilio de la calle Choquehuanca, San Isidro, ratifica la sospecha de la fiscalía.



Basándose en el último informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el fiscal Hamilton Castro durante el pedido de impedimento de salida del país del ex jefe de Estado, dijo claramente que Kuczynski recibió pagos de las concesionarias de Odebrecht, IIRSA Sur Tramo 2 e IIRSA Sur Tramo 2.



“En el periodo que se produjeron estas transferencias del grupo Odebrecht, el señor Kuczynski se desempeñó primero como ministro de Economía y Finanzas, desde febrero del año 2004 a agosto del 2005, y como presidente del Consejo de Ministros, desde agosto del 2005 a julio del año 2006”, indicó Castro.



También resaltó el fiscal que una vez vencida sus funciones como ministro, Kuczynski prosiguió recibiendo transferencias de Odebrecht, como ocurrió igualmente con el ex presidente Toledo: un paralelismo que no puede pasarse por alto.



“En cuanto al proyecto ejecutado por las concesionarias IIRSA Sur Tramos 2 y 3, si bien los pagos a Westfield Capital hasta ahora detectados corresponden a un período posterior al ejercicio de cargo de ministro por parte del investigado Kuczynski, es decir al año 2007, (...) la empresa Odebrecht hizo pagos ilícitos a otros funcionarios públicos, por ejemplo, el ex presidente Toledo, hasta un período muy posterior a su mandato. Es decir, hasta el año 2010”, afirmó el fiscal Hamilton Castro en la audiencia del sábado 24 de marzo.



Como se ha mencionado, el documento firmado por Barata y dirigido a Kuczynski está fechado el 25 de abril de 2008 y está referido precisamente a la Interoceánica Sur.





TODO ENCAJA







Según ha reportado el Banco de Crédito del Perú (BCP), el 4 abril de 2005 Odebrecht le otorgó un poder para que hiciera una evaluación financiera del proyecto de la Interoceánica Sur, lo que incluía a la empresa de Kuczynski, Westfield Capital, como asesora. En ese momento, Kuczynski era ministro de Economía. El 23 de junio del mismo año, Odebrecht y sus socias recibieron la adjudicación de Interoceánica Tramos 2 y 3.



Lo quiere determinar la Fiscalía de Lavado de Activos, es que el dinero que cobró Kuczynski directamente por su empresa Westfield Capital, o por intermediación de First Capital Inversiones, de su socio y amigo Gerardo Sepúlveda, son o no pagos ilegales de Odebrecht en contraprestación por interferir en beneficio de la constructora desde su posición privilegiada de ministro de Economía o de primer ministro.



Como ha quedado judicialmente comprobado en el Poder Judicial brasileño, Odebrecht pagaba coimas a funcionarios públicos mediante formas encubiertas como el abono por supuestas “asesorías”, “conferencias”, “donaciones” y otras figuras de simulación.



Hasta el momento, la UIF ha detectado tres pagos de Odebrecht a Westfield Capital por las asesorías relacionadas a la concesión de la Interoceánica Tramos 2 y 3:



a. El 18 de enero de 2007: US$ 300 mil.



b. El 7 de marzo de 2007: US$ 361 mil 800.



c. El 7 de marzo de 2007: US$ 241 mil 200.



Después de recibir los 903 mil dólares, en mayo de 2008 Kuczynski recibió el documento de Barata en relación a la Interoceánica Sur, lo que confirma la hipótesis de la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios de que el ex presidente mantuvo vínculos con Odebrecht durante y después de su gestión como ministro del gobierno de Toledo.



Con la reciente declaración de Jorge Barata respecto a que Odebrecht abonó 300 mil dólares a la campaña presidencial de Kuczynski en 2011, se ratifica que las relaciones de este con la constructora brasileña se mantuvieron.



Las evidencias encontradas por la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios contrastan con las diferentes versiones que Kuczynski ha ofrecido respecto a su cercanía con Odebrecht en general y Barata en particular.



El 3 de abril de 2017, interrogado en Palacio de Gobierno por el fiscal Reynaldo Abia, Kuczynski afirmó: “Nunca he estado solo (con Barata). Han sido almuerzo grandes, cocteles, reuniones con empresarios. (...) La verdad, no muchas veces. (...) Sería muy difícil decir, pero han sido muy pocas veces (las que coincidí con Barata)”.



De la falta de memoria, Kuczynski pasó a desacreditar a Jorge Barata.



El 16 de marzo de este año, ante la Comisión Lava Jato, afirmó: “Me preocupa que al señor Marcelo Odebrecht y al señor Jorge Barata les crean más que al presidente de la República. Ellos son inculpados, yo soy un mero testigo. Y ellos tienen total credibilidad. Di conferencias, eso es lo que dice el señor, yo no he visto una vez en mi vida a ese señor. Y a Barata seguro lo he visto varias veces con otros. Pero hay que tener mucho cuidado. No es gente muy creíble. No puedo dar un detalle concreto (sobre las visitas de Barata). Me imagino que vino algunas veces al Ministerio de Economía y Finanzas ya la Presidencia del Consejo de Ministros con otros (personajes), nunca vino solo”.



En realidad, no importa si Barata visitó solo o acompañado a Kuczynski. La coincidencia de la entrega de las concesiones, las transferencias de dinero por “asesorías” y documentos como el hallado en su residencia de Choquehuanca, configuran una razonable “sospecha criminal” como manifiesta el fiscal Hamilton Castro.❧

Datos



EXTRAÑO. En el reporte que Odebrecht entregó a la Comisión Lava Jato que preside la fujimorista Rosa Bartra, no se consigna ningún pago a Westfield Capital por las “asesorías” relacionadas con el proyecto de la vía Interoceánica Sur Tramos 2 y 3.



DETALLE. Solo aparecen “asesorías” por el proyecto de la Interoceánica Norte Tramos 2 y 3 por 687 mil 570 dólares.



"Nosotros no podemos asumir todavía que ha existido algún tipo de hallazgo porque la mecánica fue que el documento que elegía la fiscalía, sin ninguna explicación por la velocidad y dinámica de la diligencia, lo guardaba en un sobre lacrado. Recién a partir del día 2 de abril se inician los deslacrados, y vamos a revisar documento por documento y ahí oficialmente nos vamos a enterar del contenido del documento y se hará el análisis que corresponda", afirmó el abogado del ex presidente Kuczynski, César Nakazaki.

"Ahora que estamos en una nueva etapa, donde la defensa ya no es política sino estrictamente penal, voy a estudiar todo el caso. Recién he tomado la defensa el viernes. Recién a partir de mi estudio del caso podré contestar respecto a los temas puntuales que haya sobre el fondo del asunto", explicó.

"Lo que puedo señalar es que el tema central de mi defensa es que ningún acto ministerial fue contaminado por la corrupción", indicó.