Venezuela: 78 personas murieron en el motín de Carabobo



29/03/2018 - 11:21:16

El Nacional.- Alrededor de 78 personas fallecieron en el motín ocurrido ayer en la Comandancia General de la Policía de Carabobo, informó el diputado a la Asamblea Nacional Juan Miguel Matheus.



El legislador dijo al diario El Carabobeño que 68 de las víctimas son hombres y 10 mujeres que acompañaban a los reclusos. "Hasta el momento no se ha emitido lista de fallecidos. Hay cadáveres que no han sido identificados porque sus cuerpos quedaron calcinados", afirmó.



Matheus denunció que el Departamento de Patología Forense de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera no se encuentra en condiciones para acoger tantos cadáveres.



Además, tampoco se tiene información acerca de un grupo de forenses de la morgue de Bello Monte que va a Valencia. “No se sabe nada, lo único es el empeño del oficialismo en tapar la información”, expresó.



El motín ocurrido en la Comandancia de la Policía de Carabobo, en el cual al menos 78 personas fallecieron, es uno de los incidentes más graves registrados en el país.



Tarek William Saab, fiscal de la República, indicó que 68 personas, entre ellas dos mujeres que se encontraban en calidad de visita, murieron en un incendio en el centro de reclusión.



El suceso ocurrido en Carabobo supera los ocurridos durante el gobierno de Nicolás Maduro, como el de la cárcel de Uribana en 2013 con 61 muertos, y en Amazonas en 2017 con 38.





La cronología de los sucesos en las cárceles venezolanas de esta magnitud:



28 noviembre 1992.- 60 presos muertos y 52 heridos en un motín en una cárcel de Caracas durante un frustrado intento de golpe de Estado.

4 enero 1994.- 108 reclusos muertos y 20 heridos en un motín seguido de un incendio en la prisión de Sabaneta, en Maracaibo.

14 marzo 1996.- 13 reclusos muertos y otros 20 heridos en una reyerta entre bandas rivales por el control del presidio de "La Pica", en Maturín.

28 agosto 1997.- 29 reclusos muertos durante un motín en protesta por el hacinamiento en la cárcel de "El Dorado", en la selva venezolana.

10 diciembre 1998.- Al menos 10 presos muertos en una reyerta, de nuevo, en la cárcel de "El Dorado".

1 mayo 2001.- 40 reclusos muertos y 70 heridos en un motín en el Internado Judicial de Carabobo.

18 abril 2003.- Al menos 11 presos muertos en un motín en la cárcel "Yare II", en Caracas.

19 abril 2006.- 10 presos muertos en una reyerta entre bandas en el Centro Penitenciario de Occidente, cerca de San Cristóbal.

2 enero 2007.- 16 reos muertos en un motín entre clanes por el control interno de la cárcel de Uribana.

8 diciembre 2007.- Al menos 15 reclusos muertos en la cárcel de San Cristóbal por un enfrentamiento entre grupos.

29 agosto 2008.- Al menos 10 presos muertos al explotar una granada durante una reyerta entre bandas en la cárcel de "Sabaneta", en Maracaibo.

27-30 septiembre 2010.- 16 reos muertos tras un enfrentamiento entre bandas por el control de la cárcel de Tocorón.

12 junio 2011.- 22 muertos (21 reclusos y una persona que estaba de visita) durante un enfrentamiento entre dos grupos rivales en la prisión "El Rodeo I", cercana a Caracas.

17 junio/13 julio 2011.- 17 muertos -15 reclusos y dos policías- durante el mes que duró un motín protagonizado por un millar de reclusos en las prisiones "Rodeo I" y "Rodeo II", que obligó al despliegue de 5.000 soldados.

2/21 julio 2012.- 22 muertos y más de 60 heridos en el asalto de la Guardia Nacional Bolivariana para poner fin a un motín en el Centro Penitenciario de Mérida.

19 agosto 2012.- 26 muertos -25 presos y un familiar- en un enfrentamiento entre bandas en la prisión de "Yare I".

25 enero 2013.- 61 reclusos muertos y un centenar de heridos tras el motín iniciado a raíz de una requisa de los funcionarios en el Centro Penitenciario de Uribana. Otras fuentes elevaron el número de muertos a 63.

16 septiembre 2013.- 16 presos muertos en un enfrentamiento en la Cárcel Nacional de Maracaibo, conocido por penal de Sabaneta, en el estado de Zulia.

16 de agosto 2017.- 38 muertos al incurrir fuerzas especiales en un centro de detención judicial en el estado Amazonas.