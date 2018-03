¡Increíble! Carlos Tévez se lesionó en la cárcel



29/03/2018 - 11:11:38

El Diario NY.- Por pisar la cárcel, Carlos Tévez podría perderse hasta tres semanas con el Boca Juniors.



No es que el Apache enfrente problemas legales, sino que, supuestamente, habría sufrido una lesión muscular a causa de jugar una ‘cascarita‘ en una prisión de Córdoba, Argentina, a donde habría acudido para visitar a uno de sus hermanos, según reportó el diario Clarín.



De acuerdo con la información difundida, Carlitos visitó a su consanguíneo, Juan Alberto Martínez, quien desde 2010 cumple una condena de 16 años de prisión por el asalto a un camión de valores.



Ahí, según los testimonios recabados por dicho medio, se armó una ‘reta’ con los internos que duró cerca de 20 minutos, los cuales se caracterizaron por los roces y las patadas en contra del futbolista xeneize, quien habría terminado con una distensión de grado 2 en el soleo izquierdo.



Boca Juniors no ha salido a negar o a corroborar los rumores, que otros medios califican como falsos y que algunos ubican no en una cárcel sino en un campo de golf.



Lo que sí es seguro es que los xeneizes tendrán que defender sin Tévez el primer lugar de la clasificación en la Primera División argentina, en el que marchan seis puntos arriba de Talleres, equipo al que precisamente enfrentarán el próximo domingo.



Después el cuadro xeneize deberá recibir en la Liga pampera al Defensa y Justicia, visitar al Independiente y medirse en la Bombonera ante Newell’s Old Boys.