Avión de Amaszonas cae en Riberalta al despegar

ZONA MULTIMEDIA



29/03/2018 - 10:24:00



Beni.- Un avión de la Línea Aérea Amaszonas cayó este jueves a las 9:20 al intentar despegar en el aeropuerto de Riberalta. Según los primeros informes de prensa no se reportan heridos.



El avión quedó casi sobre la avenida Emigrantes Japoneses, colindante con la pista de aterrizaje. Los bomberos actuaron con celeridad evitando que la nave llegue a incendiarse.



Según informaron el piloto realizó una buena maniobra, evitando una tragedia y logrando que todos los pasajeron salgan ilesos, salvo algunas contusiones.



El avión debía cumplir la ruta Riberalta-Trinidad-Santa Cruz



INFORME OFICIAL



(ABI) El director regional de la Administración de Aeropuertos y Servicios

Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), Jorge Antonio Giménez,

informó el jueves que un avión de la empresa Amaszonas, con matrícula CP

2459, que transportaba a 13 pasajeros sufrió un incidente al intentar

despegar de Riberalta, con destino a Trinidad.



"En fase de despegue final el avión de Amaszonas, abortó el despegue

y se salió de la pista; tenemos informes no oficiales que no hay daños

personales y que se activaron todos los mecanismos de emergencia para

asistir a la gente", informó a los periodistas.



Explicó que ese hecho se suscitó cerca de las 9h20 en el aeropuerto

del municipio de Riberalta, capital de la provincia Vaca Díez.



Por su parte, la agente de la empresa Amaszonas en Riberalta, Ruth

Vásquez, observó que en toda la faja de aterrizaje se encuentran más de

15 aves muertas, "pero la buena maniobra del piloto evitó consecuencias

fatales".



Solamente un pasajero sufrió una pequeña herida en la pierna y recibió atención médica, agregó.