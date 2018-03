Claure gastó en 10 años 20 millones de dólares



29/03/2018 - 08:51:47

Opinión.- El presidente de BAISA, Marcelo Claure, manifestó en su cuenta de la red social Twitter que desde que asumió el cargo en “Bolívar ya he gastado más de $us 20 millones”. El empresario toma las determinaciones en la Academia hace una década.



Además, explicó que el club celeste tiene una pérdida anual de 2 millones de dólares porque debe cubrir las diferentes obligaciones de la entidad.



“Eso es lo que pongo yo de mi dinero como una donación, ya que lo mal que está administrado el fútbol en Bolivia hace imposible que un equipo pueda ganar recursos. Es así de simple”, indica en su cuenta de red social.



La máxima autoridad de Bolívar se “destapó” y fue en contra de los integrantes de su directorio y les pidió que pongan dinero para cubrir las obligaciones del celeste o quedarse “callados” para seguir “disfrutando” de los títulos y celebraciones que logra la entidad paceña.



El empresario fue enfático con sus “colaboradores” y exteriorizó su molestia por las declaraciones de algún directivo en contra del trabajo que viene realizando BAISA.



“A todos los que critican les repito lo que ya les dije. Si hay alguien que lo pueda hacer mejor y quiere poner dinero con todo gusto les doy el Bolívar o los invito a ser mis socios, pero mientras tanto es mejor estar callados que estar hablando a la prensa cuando no contribuyen en absolutamente nada y no ponen ni un solo boliviano”, acotó en su cuenta personal.



El presidente del cuadro celeste, Guido Loayza, salió al paso y aseguró: “En Bolívar no hay crisis, ni problemas, ni enfrentamientos, no hay nada de eso. Es lo que ocurre en el fútbol, uno pierde el partido y la gente pide que se vaya el técnico”, según el portal Futbolmanía.



Asimismo, el exdirigente de Bolívar Wálter Zuleta manifestó: “Es una vergüenza, que Claure le eche la culpa a los dirigentes de su supuesto déficit. Su proyecto de Miami es su nueva pasión para él. Bolívar es la vieja gorda a la que hay que mantener y echarle en cara cada centavo”, según el portal diez.bo.



La postura del empresario, quien radica en Estados Unidos, deja establecido que el celeste tiene una planilla salarial alta y quien asuma la presidencia del club tendrá serias dificultades económicas para contar con un plantel competitivo.



Desde que Claure está al frente del club, la Academia conquistó siete títulos nacionales: 2009 (Apertura), 2011 (Adecuación), 2013 (Clausura), 2014 (Adecuación), 2015 (Clausura), 2017 (Apertura y Clausura). Además, de cinco subcampeonatos: 2009 (Clausura), 2010 (Clausura), 2013 (Apertura), 2015 (Apertura) y 2016 (Apertura).