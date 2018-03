Marcelo está enojado con los malagradecidos



Página Siete. “El enojo es con los malagradecidos”, sostuvo el presidente de los celestes, Guido Loayza, sobre las críticas que realizó el titular de BAISA, Marcelo Claure, en contra de algunos dirigentes de Bolívar.





Comentó que en el club se puede discrepar y descartó que exista un resquebrajamiento en la sociedad entre Bolívar y BAISA. “El enojo de Marcelo es con los opinólogos que opinan sin tener fundamento, él está enojado con los malagradecidos porque Marcelo hace un esfuerzo tremendo a pesar de las múltiples ocupaciones que tiene. Le duele que haya gente que no sea agradecida”, subrayó.





Ni bien Marcelo Claure publicó en su Twitter sus comentarios, Loayza tomó el teléfono para conversar con el titular de BAISA. “Cuando yo vi las declaraciones de Marcelo hice lo que siempre hago. Me comuniqué con él. Se encontraba molesto con alguna gente que había hecho declaraciones y me aclaró que no se refería al universo de dirigentes del club”, aclaró.





También mencionó que en la Academia siempre existe una corriente de opiniones grandes y agregó que se malinterpretó la expresión de “tontitos” que utilizó el empresario la pasada semana. “No conozco ningún dirigente que haya estado en contra de Beñat, lo que sí estoy seguro es que en el estadio hubo y hay corrientes que piden que salga tal o cual jugador o entrenador, nada más”.





Admitió que existen temas pendientes, “no tenemos una infraestructura como se merece el club, pero queda la mitad del contrato (diez años más)”.