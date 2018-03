Experiencia de Hugo Suárez se impone para el clásico cruceño



29/03/2018 - 08:49:07

Diez.- El arco de Blooming tiene dueño, por lo menos hasta el clásico cruceño 182, que se jugará este domingo en el estadio Tahuichi. Hugo Suárez seguirá siendo el ‘1’ de la academia cruceña, tal como lo dio a entender hace unos días el técnico Erwin Sánchez.



La experiencia de Hugo y la continuidad que ha venido teniendo desde hace algunos partidos lo hacen acreedor de la confianza de ‘Platiní’, que en conferencia de prensa, al ser consultado sobre quién sería el titular para él, preguntó quién ha venido atajando y después dijo que el que esté mejor va a ser el arquero y tendrá continuidad en la portería.



Hugo, que comenzó el torneo de titular, pero a raíz de una lesión tuvo que resignar su puesto al joven seleccionado Rubén Cordano, que tomó la posta desde la segunda fecha hasta la sexta, pues para la séptima Suárez volvió a la titularidad y hasta ahora se ha mantenido en el puesto.



Dio la casualidad de que el retorno de Hugo Suárez se registró con la llegada de Roly Paniagua al mando del equipo, que luego del traspié sufrido ante The Strongest, en La Paz, donde cayeron goleados por 4-0, consiguieron tres triunfos al hilo (Royal Pari, Sport Boys y The Strongest), que hicieron que la quita de tres puntos que dispuso la FIFA por el caso del jugador Ignacio Ithurralde no se sintiera y acomodaron al equipo en el tercer lugar de la tabla del grupo B del torneo Apertura. En todos estos encuentros, las intervenciones de Suárez fueron clave para conseguir la victoria.



Confiados



Mario Pinto, médico del club, expresó su confianza en que César ‘Picante’ Pereyra llegará en buenas condiciones al clásico cruceño 182, que se jugará este domingo en el Tahuichi.



El galeno manifestó que entre hoy y mañana, dependiendo de la evolución que muestre el jugador de la contractura, será dado de alta, previa evaluación médica de resistencia al trabajo exigente.



Asimismo, dijo que el uruguayo Christian Latorre ya está recuperado y que este jueves se integrará por completo al trabajo del grupo y que dependerá del DT si los toma en cuenta.