DT Peña ensaya cuatro cambios para enfrentar a Guabirá



29/03/2018 - 08:47:03

Los Tiempos.- Con cuatro posibles variantes en el equipo titular, Wilstermann pretende disputar el partido de este sábado frente a Guabirá (15:00), en el estadio municipal de Sacaba. El partido corresponde a la jornada 10 del torneo Apertura de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano (LFPB).



Esas modificaciones ensayó el director técnico de Wilstermann, Álvaro Peña, en el partido amistoso que jugó el Aviador con Bata, que se saldó con triunfo del primero por 4-0, con anotaciones de Ricardo Pedriel (11’PT), Marcelo Bergese (27’PT), Cristian Chávez (44’PT) y Serginho (14’ST).



“Volvieron Alex (Da Silva) y (Edward) Zenteno, pero no están al 100 por ciento de su nivel futbolístico, pero con estos días se pondrán a punto y podrán estar el sábado. Ya lo tengo bien definido, como el nueve goleador que fui, se puede decir que el equipo que entró en el primer tiempo jugará el sábado, pero quedan días para el partido y todo puede pasar”, declaró Peña.



Con este antecedente, el entrenador del Rojo insinuó que los defensores centrales, Zenteno y Silva serán tomados en cuenta para el cotejo ante el Azucarero este sábado, en reemplazo de David Díaz y Ronny Montero, que estuvieron jugando como titulares mientras los otros dos se restablecían de sus lesiones.



A estas dos primeras modificaciones se suma también la inclusión de Jorge Ortiz, que jugó en reemplazo de Fernando Saucedo, quien adolece de una fatiga muscular en la región posterior del muslo izquierdo, lesión que lo alejará del cotejo de fin de semana.



Junto con estas tres variantes también se evidenció el ingreso de Bergese en sustitución de Serginho, quien fue expulsado en el cotejo frente a Destroyers y le sancionaron con dos partidos de suspensión; sin embargo, en el cotejo, el cordobés correrá por la banda derecha y Gabriel Ríos jugará por el sector izquierdo, en el medio campo.



Con estas probables variantes, el Rojo pretende enfrentar a Guabirá con el siguiente equipo: Arnaldo Giménez, en la portería; Alejandro Melean, Zenteno, Da Silva y Juan Pablo Aponte (aunque ayer jugó Oscar Vaca en ese sector); Ortiz, Cristian Machado, Cristian Chávez, en el medio campo; Bergese y Ríos , como media puntas, y en la delantera Pedriel.



Sobre la probable inclusión de los centrales, Silva y Zenteno, ambos jugadores manifestaron que están listos para ser tomados en cuenta por el entrenador, si él así lo dispone.



Sobre la actuación de Díaz y Montero, Peña resaltó las buenas actuaciones que tuvieron en los siete encuentros que jugaron en la Liga y lograron buenos resultados.



“Los cuatro (defensores) rindieron a buena performance, mucho no creyeron en Montero, tampoco en Díaz y ellos demostraron ser sólidos, eso lo ganaron con la continuidad que le dimos”, declaró el estratega.



En la práctica de fútbol que realizó ayer el Rojo, no estuvieron presentes Aponte y Gilbert Álvarez por su convocatoria a la selección. Se espera que hoy se incorporen.







Ya van cinco partidos que Wilstermann marca cuatro goles en un compromiso. Uno en la Copa Libertadores, tres en la Liga y uno en amistoso.







GUABIRÁ JUGARÁ ANTE WILSTER CON CUATRO BAJAS



Por una tendinitis aquiliana crónica en el tobillo izquierdo, el delantero José Alfredo Castillo se perderá el partido que disputará Guabirá ante Wilstermann, este sábado (15:00), en Cochabamba, por la décima fecha del torneo Apertura de la Liga.



El DT Víctor Hugo Antelo tenía una leve esperanza de contar con el experimentado atacante para enfrentar al Aviador, pero ayer el fisioterapeuta Gabriel Flores le comunicó que el “Pícaro” debe permanecer en reposo por cinco días más y no jugará el fin de semana.



Además de Castillo, Guabirá tiene dos lesionados más: el montereño Juan Mercado (distensión de la rodilla derecha) y el okinawense Miguel Ríos (golpe en la rodilla izquierda. Ambos volverán a trabajar el lunes. Sin embargo, los atacantes Willan Álvarez y Mauricio Chajtur se convierten en las principales alternativas para reemplazar a Castillo en el ataque de Guabirá para visitar este sábado a Wilstermann, en Sacaba.



En la práctica de ayer, Álvarez ocupó la titularidad y luego fue reemplazado por Chajtur. La última práctica de fútbol será determinante porque el entrenador Antelo definirá si da la confianza a Álvarez o se decide por Chajtur.