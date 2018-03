Strongest: Vaca pasó el callejón oscuro y volvió



29/03/2018 - 08:45:33

El Diario.- El talentoso Henry Vaca volvió ayer a entrenarse con el primer plantel de The Strongest. Vaca se mostró contento e incluso tuvo una bienvenida de parte de sus compañeros que le hicieron un “callejón oscuro” para darle algunas patadas y puñetes (todo enmarcado en el respeto).



“Muy contento por volver al plantel, ahora me toca trabajar y ganarme un puesto. Tengo que mirar para adelante esto me ha servido de mucho, soy joven y tengo 20 años, me puedo equivocar pero lo importante será aprender de errores. Ahora me toca demostrar para que me tomen en cuenta”, dijo el volante Vaca a los medios, luego de realizar el entrenamiento en Achumani.



Henry estuvo 20 días con la pre-profesional, al mando de Daniel Rosales, luego de cometer un acto de indisciplina cuando el primer plantel estaba en Santa Cruz (fue a jugar con Sport Boys). A partir de ese momento, el ex entrenador atigrado Carlos Ischia, decidió bajarlo de categoría para que escarmiente.



“Ahora tengo mi revancha, me han servido de mucho los partidos en la reserva para no perder el ritmo. Se hablaron muchas cosas falsas, yo sé lo que pasó y estoy consciente de que cometí un error pero se dijeron cosas que no son verdad”, comentó Vaca.



Si bien, la falta que cometió Vaca no se dio a conocer y solo se rumoreó sobre lo que se habría ocurrido en Santa Cruz, lo llamativo fue que el técnico de la Selección Nacional, Mauricio Soria, lo hizo público al responder la interrogante del por qué no había convocado al habilidoso atigrado.



“No tengo nada que responder al tecnico de la Selección, solo decir que el mundo da vueltas. Él sabrá porque lo dijo”, comentó Vaca a los medios.



La dirigencia de The Strongest confía en las condiciones futbolísticas que tiene Vaca y aprovechó los partidos de la pre-profesional para mantener el ritmo de competencia.



En el amistoso con Cienciano, que se desarrolló en Cusco, Vaca fue el capitán porque estaba rodeado de jugadores que hacen sus primeras armas en el fútbol profesional, y anotó dos golazos que hizo notar que estaba más comprometido para comenzar hablar dentro del campo de juego.



“Yo demostraré en la cancha no afuera. Yo cometí un error, pero trabajaré para volver con todo”, señaló el cruceño.



Vaca, es uno de los jugadores que encantó con su juego al técnico venezolano César Farías, quien reemplazará a Ischia. Debido que la confianza que le brindó Farías, esto le ayudó para mostrar sus condiciones cuando llegó a The Strongest. “Estoy contento que vuelva el profesor Farías, lo conozco y voy a trabajar para ser tomado en cuenta”, añadió.