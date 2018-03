Trabajadoras del hogar dan hasta junio para tener seguro



29/03/2018 - 08:39:44

Página Siete.- Debido a que esperaron 15 años por su seguro de salud, las trabajadoras del hogar dieron plazo al Gobierno hasta junio para contar con ese beneficio, tal como dispone la Ley del Trabajo Asalariado del Hogar, caso contrario, advierten con demandar al Estado en el ámbito internacional.





“Es mucho tiempo que hemos esperado que se apruebe este Decreto Supremo. Son 15 años desde que se aprobó la Ley 2450, que indica claramente que todas las trabajadoras del hogar tienen derecho a un seguro de salud, pero esa disposición no se cumple porque falta la aprobación del decreto”, afirmó ayer la secretaria ejecutiva de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia (Fenatrahob), Julia Chambi.





A un día de la celebración del Día de la Trabajadora del Hogar, el asesor jurídico de la organización, Rodrigo Maidana, explicó que este sector está cansado de seguir esperando que se apruebe el decreto, debido a que dicha propuesta ya está concluida y en espera de ser aceptada.





“Estamos esperando hasta junio que se dé una respuesta. Si es negativa, vamos a activar mecanismos legales a nivel constitucional y también vamos a quejarnos a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), contra el Estado boliviano”, mencionó Maidana.





El asesor aseguró que la estrategia legal ya está prediseñada, porque la lucha por el beneficio de salud es constante.





En Bolivia, según el censo 2012, hay 120 mil trabajadoras del hogar; de ellas, 30.000 están afiliadas a la Fenatrahob.





Maidana sostuvo que del total de inscritas a la federación, el 50% (15.000) recibe la mitad del salario mínimo nacional, ya que sólo ganan unos mil bolivianos.





Asimismo, casi el 30% todavía tiene un sueldo por debajo de ese monto, es decir, percibe entre 500 y 800 bolivianos por mes.





Chambi acotó que otro de los desafíos que tiene la organización es reducir la vulneración de los derechos a su sector.





“Nosotros trabajamos más de ocho horas al día, tenemos salarios muy pobres, no tenemos vacaciones, no gozamos de jubilación, no podemos ni tener familia”, reclamó.





En tanto Maidana, quien dirige el centro jurídico de las trabajadoras del hogar, explicó que absolutamente todas las trabajadoras del hogar sufrieron la vulneración de al menos uno de sus derechos laborales.





“No existe asalariada que reciba voluntariamente su bono de antigüedad, tampoco que reciba sus 15 días hábiles de vacación, la baja médica con goce de haberes, el descanso pre y posocupacional por embarazo y otros”, dijo.





Ante esa situación, resaltó que se realizan procesos jurídicos y acuerdos entre partes ante el Ministerio de Trabajo. Con la intervención jurídica, en este año se obtuvo la sentencia de 14 procesos, por los que se recuperó un millón de bolivianos por beneficios sociales y laborales.