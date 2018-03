Usuarios protestan en Correos por las encomiendas no entregadas

29/03/2018 - 08:34:17

Opinión.- Un grupo de usuarios de la desaparecida Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol) protestó anoche en puertas del edificio del servicio, en la avenida Ayacucho, reclamando la entrega de correspondencia, que se encontraba sin llegar a su destino al momento del cierre de Ecobol.



Entre los afectados, además de gente que esperaba envíos personales, se encuentran usuarios que utilizaban esta vía para comercializar productos adquiridos en el exterior.



La queja mayoritaria es que, hasta el momento, no hay una respuesta clara en relación a los paquetes no entregados, y los usuarios afectados no saben qué es lo que pasará con sus objetos y encomiendas.



La última comunicación oficial que los usuarios recibieron fue que su correspondencia se encontraba en la ciudad de El Alto y que estaría en Cochabamba “en unos días”. Sin embargo, a un mes desde el cierre de Ecobol, hasta la fecha no han recibido sus paquetes.



Los manifestantes también señalaron que la correspondencia nacional es entregada paulatinamente, pero, que al no ver un avance o respuestas claras en relación a sus paquetes, decidieron adoptar esta medida de protesta.



“Nos amenazan con el tema de la Aduana, que van a comenzar a abrir los paquetes y que van a declarar un valor”, señaló un manifestante.



Son cerca de 230 usuarios afectados que se organizaron, pero los usuarios afirman que hay más personas perjudicadas. Señalan que eso se hace evidente en las filas de nacionales y extranjeros que, día a día, se ubican en las puertas de Correos.