TCP solo atiende recursos que no dañen al MAS

29/03/2018 - 08:19:46

El País.- La diputada Lourdes Millares, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), acusó a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional de atender preferentemente recursos de interés del partido de gobierno y no los que afectan al oficialismo.



El 8 de febrero, la diputada Millares presentó un recurso abstracto de inconstitucionalidad de la ley 915, que regula el trabajo y elección de los notarios en el país.



El TCP, según el art 27 del Código Procesal Constitucional, tiene cinco días para pronunciarse respecto a la admisión del recurso, pero siete semanas después el tribunal no se pronunció al respecto.



Millares denunció que la decisión de rechazar la acción contra la reelección indefinida del presidente Evo Morales ya fue resuelto, pese a que fue presentado con posterioridad al recurso auspiciado por la diputada.



“Asimismo se solicitó la aplicación de medidas cautelares ordenando la suspensión del proceso de selección, calificación y evaluación de postulantes a notarios, pero el TCP a la fecha aún no se ha pronunciado” afirmó la legisladora.



Contrariamente, el ministro de Justicia, Héctor Arce, manifestó que la Ley de Notariado ya pasó por un control de constitucionalidad. El 5 marzo, la Dirección Nacional de Notariado Plurinacional, dependiente de ese Ministerio, tomó en las nueve capitales el examen a postulantes a 400 notarías del país.



La oposición ha intentado evitar la aplicación de la ley por considerar que deja a los notarios a expensas de las decisiones del Gobierno.



Millares agregó que “lamento” que “el pueblo quede en estado de indefensión por la evidencia de que el TCP está defendiendo los intereses políticos del partido en función de Gobierno”.