Chile se ufana de la Guerra del Pacífico y niega cualquier obligación de negociar



29/03/2018 - 08:05:27

Los Tiempos.- Chile reivindicó ayer su victoria en la Guerra del Pacífico (1979-1883) frente a Bolivia y Perú, tras el cierre de los alegatos orales por la demanda marítima boliviana en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, aludiendo que el Tratado de 1904, que puso fin a esa conflagración, cerró todos los temas pendientes entre ambos países.



El presidente Sebastián Piñera señaló tras los alegatos que Bolivia “no probó que Chile contrajo una obligación vinculante de negociar, no probó que Chile violó esa obligación y tampoco demostró que esa supuesta obligación siga existiendo hasta hoy”.



Prosiguió que Chile “ha sido un buen vecino” y que tras su victoria en 1883 entregó a Bolivia un trato preferencial más allá del que recibe cualquier país que no tiene mar.



Piñera acusó a Bolivia de distorsionar la historia, respecto al inicio del conflicto de 1879, del cual culpó a La Paz. “Esa guerra no fue provocada por Chile como permanentemente pretende hacer creer Bolivia, sino por la violación por parte del Gobierno boliviano del tratado de límites que se había celebrado el año 1874”, señaló Piñera. En este contexto, dijo que “Chile ganó la Guerra del Pacífico en buena lid, gracias al sacrificio, el coraje y el heroísmo de los soldados y el pueblo chileno; esa gesta histórica nos llena de orgullo y no permitiremos que Bolivia intente distorsionar la historia”, enfatizó el presidente chileno.



“Bolivia debe aprender a no confundir aspiraciones con derechos”, sentenció.



Por su parte, el canciller Roberto Ampuero aseguró que Bolivia pretende a través de la CIJ obligar a negociar de manera “perpetua” a Chile hasta lograr un resultado favorable a la causa boliviana, que incluso afectaría a la vida de miles de pobladores que viven al norte de Chile. “Es claro que Bolivia no vino a esta Corte a buscar una solución, en realidad lo que pretende Bolivia es obligar a Chile a negociar a perpetuidad, hasta que sea cumplida su obsesión y su exigencia de obtener territorios soberanos chilenos. Jamás lo aceptaremos”, apuntó.



Por su parte, el presidente Evo Morales respondió que Chile busca “amedrentar” al mundo y que “pone en duda” la competencia de la CIJ, al señalar que no hay temas pendientes y anteponer el Tratado de 1904, cuando la misma Corte falló en 2015 que la petición boliviana está al margen del mencionado acuerdo y que hay cuestiones que este convenio no ha resuelto.



“Luego de atentar contra la integridad de nuestro territorio (en la guerra de 1879), ahora trata de negar su obligación”, aseveró Morales.



“Nuestra demanda busca restablecer lo que en derecho y justicia corresponde”, apuntó Morales y explicó que “Chile ha aceptado a lo largo de más de 100 años a negociar consistentemente”, lo que involucraba “cesión de territorio”. Además, mencionó que dichas negociaciones “implican el reconocimiento que el Tratado de 1904 no cierra el derecho boliviano a un acceso soberano al mar”. Y, por tanto, que los “compromisos asumidos por Chile constituyen un reconocimiento expreso que existe un tema pendiente entre ambos países”.



Intentando bajar el tono, el canciller Fernando Huanacuni dijo en La Haya que ambos países pueden mantener una buena vecindad y convocó la a capacidad de poder “resolver y prepararnos para contingencias de futuro, de frutos más importantes”.



El canciller boliviano dijo que la cerrada postura chilena equivale “a muros jurídicos que están impidiendo una buena relación, una buena vecindad”.



“Creo que nosotros somos capaces de resolver y heredar respuestas a nuestros hijos”, concluyó.



Por otra parte, el agente de Chile, Claudio Grossman, aseveró que “Bolivia sabe que no tiene apoyo” y que el caso en la CIJ es una “hipérbole y exageración”. El agente boliviano, Eduardo Rodríguez, respondió que “Bolivia tiene razón en su planteamiento y eso no ha variado” y afirmó que el país trabajará en tender puentes de integración para resolver el tema pendiente del mar.



Rodríguez aseguró que Bolivia cumplirá con el fallo que emita la CIJ y explicó que ambos países han aceptado la competencia para resolver el caso. Sin embargo, Chile aún no ha clarificado si cumplirá con la sentencia que decida la Corte, lo que ha generado preocupación en filas bolivianas.