Análisis de Diana Borelli: Se debe dejar en manos de la Corte fallo y evitar polémicas



29/03/2018 - 08:04:10

El Diario.- La especialista en Derecho Internacional, Diana Borelli, considera que las relaciones entre Chile y Bolivia han vuelto a situaciones tirantes y muy personalizadas, por lo que el Gobierno debería dejar en manos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) los resultados y ya no solicitar diálogo ni mucho menos referirse al Tratado de 1904 o si éste fue bueno o fue malo.



“Las relaciones diplomáticas no debieran reanudarse para nada hasta tener algo bien seguro, se ha visto el retorno de situaciones tirantes, a posiciones muy personalistas y tal vez esto continúe hasta que el momento que llegue el fallo. Me da la impresión que pueda ser un fallo que se establezca de forma equitativa para ambos no pierdan”, sostuvo Borelli.



En ese marco, citó la última actuación del canciller chileno, Roberto Ampuero, que expresó su opinión en temas políticos internos de Bolivia, solicitando al presidente Evo Morales, que respete el 21F. Destacó el hecho como una muestra de reforzar su tesis de no reanudar las relaciones diplomáticas entre ambos países.



“No puede haber injerencia en los asuntos internos de cada país y parece que las acciones de la oposición que salieron al exterior, aprovechando este contexto, han hecho como que deslizar ante la comunidad internacional sobre que ´Bolivia dice que va cumplir el fallo de la CIJ, pero no está cumpliendo algo internamente yo no parto de mezclar dos aspectos: el internacional y la jurisdicción interna”, señaló.



Borelli considera que con esta acción Chile estaría incumpliendo un principio de declaración del Derecho internacional que no debe haber intervención e injerencia en asuntos interno de los Estados, expresada en las Cartas de los organismo internacionales, entre muchas las Naciones Unidas (NN.UU).



“Ya le decía, antes que la declaración de principios del Derecho Internacional, señala que no debe haber injerencia en asuntos propios de la jurisdicción interna de los Estados; y Chile está ingresando a una jurisdicción doméstica interna de Bolivia, y esto está fuera de lugar, quizás quiere hacer un gesto amable con la oposición”, señaló Borelli.