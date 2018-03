La pérdida para Fancesa ya llega a Bs 15 millones



29/03/2018 - 07:53:43

Correo del Sur.- Tras cuatro días de déficit en el traslado de cemento por el paro de la Unidad del Transporte Pesado Chuquisaca debido a conflictos internos por el control de la carga y el flete, hoy los ejecutivos de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA) podrían lanzar una propuesta. La pérdida para la región totalizará hoy Bs 15 millones.



El presidente del Directorio de FANCESA, Eduardo Rivero, reveló que ayer comenzó un proceso de negociación con el transporte y los encargados de realizar una propuesta son los gerentes General y de Comercialización para dar inicio al diálogo.



El secretario General de la Alcaldía, Enrique Leaño, reiteró que el alcalde de Sucre, Iván Arciénega, recomendó a los representantes en la empresa que busquen una solución mediante el diálogo con el transporte.



El presidente de la Unidad del Transporte Pesado, Víctor Alvis, confirmó que ayer hubo un pequeño acercamiento con el presidente del Directorio de FANCESA y que trabajan una propuesta para contraponer a la oferta que realicen los ejecutivos de la factoría.



Anoche el sector se reunió y hoy informará las conclusiones de su encuentro, pero sigue negándose a llevar carga a ninguno de los destinos del país hasta que FANCESA excluya a la empresa de transporte del senador Omar Aguilar y deje que el transporte sindicalizado lleve la carga a Bs 15 y no a Bs 13 como lo hacen otros conductores.



Mientras tanto, cada día se pierden Bs 3 millones por el déficit del 20% en el traslado de cemento; hasta hoy, quinto día de la medida de presión, la cementera chuquisaqueña perderá Bs 15 millones y por ende las copropietarias, la Alcaldía de Sucre, la Gobernación de Chuquisaca y la Universidad San Francisco Xavier, según los números de la cementera.



A diario entre 140 y 150 camiones transportan producto chuquisaqueño y, por la normativa boliviana vigente, la fábrica no tiene relación contractual con nadie ni puede incurrir en monopolio.



PUGNA DE DIRIGENTES



El síndico en FANCESA por la Gobernación de Chuquisaca, Yersin Oblitas, reiteró que el conflicto obedece a una pugna de poder en la dirigencia del transporte chuquisaqueño y que demuestra que los sindicalizados no dejan que otros choferes lleven cemento a menor precio, pese a que la acción beneficia a la empresa.



“Los problemas internos de pugnas deben ser resueltos al interior de los sindicatos y no trasladarlos a la empresa que está trabajando para levantarse y llegar a más mercados”, remarcó al lamentar que se pretenda una exclusividad con un flete de Bs 15, Bs 2 más caro del aceptado por los choferes independientes.



El martes, el director de FANCESA por la Gobernación, Valerio Llanos, también denunció que las pugnas de poder por el control de la carga y el flete entre la Unidad del Transporte Pesado de Chuquisaca y la empresa del senador Omar Aguilar causan el conflicto a la industria chuquisaqueña.



En la actualidad, varios transportistas en paro trabajan en la zafra en Santa Cruz, por lo que la cementera denunció que la medida de presión fue planificada ya que no hay suficientes motorizados para trabajar con la carga.