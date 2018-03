Banco Unión invertirá $us 2 MM en evitar otro caso Pari

29/03/2018 - 07:48:43

El País.- El Banco Unión prevé realizar entre 2018 y 2019 una inversión de aproximadamente 2 millones de dólares, en mejorar su sistema de seguridad y detección de movimientos sospechosos, con la finalidad de evitar en el futuro otro caso similar al de Juan Pari, informó el gerente de la entidad financiera Rolando Marín.



El gerente explicó que ese monto de dinero aproximado está comprometido para el funcionamiento de tres nuevas unidades de control, además de sistemas de seguridad, como la biometría facial y la renovación de equipos de vigilancia.



Según Marín, entre las reparticiones que se están creando en la entidad financiera están la Unidad de Control de Administración de Efectivo, que hará seguimiento del material monetario.



También está la Unidad de Monitoreo de Fraude Interno para la cual se adquirió en sistema informático que detecta actividad sospechosa y la Unidad de Auditoría Permanente que hará control constante a las 199 agencias del banco.



El año pasado se supo que un exfuncionario del Banco Unión, Juan Pari, había desfalcado 37,6 millones de bolivianos a la entidad financiera. Eso causó un remezón en la entidad, con el cambio de sus principales directivos.



El gerente señaló que el desfalco no afectó a las operaciones del banco, puesto que sus cifras de rendimiento no han disminuido, pero además en enero registró el mayor ingreso en el sistema financiero.



Recuperar el dinero perdido

Respecto a la recuperación del dinero perdido, Marín informó que se espera recibir, en la tercera semana de abril, la indemnización por el desfalco interno de 37,6 millones de bolivianos, cuyo principal sospechoso es Pari, quien cumple actualmente detención preventiva en el penal de Chonchocoro.



“Esperemos que hasta la tercera semana de abril se haga el pago respectivo, los 37,6 millones de bolivianos que tiene como resultado el desfalco interno”, dijo Marín a los periodistas.



El gerente de la entidad financiera recordó que en febrero de este año la empresa aseguradora notificó la procedencia de la indemnización y a partir de ese aviso corrió un plazo de dos meses para efectivizar el pago.