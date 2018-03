Guillén sólo se reunirá con la COB para tratar alza salarial



29/03/2018 - 07:47:35

Página Siete.- El ministro de Economía, Mario Guillén, informó que sólo se reunirá con la Central Obrera Boliviana (COB) para analizar el alza salarial de 2018 y descartó un encuentro con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), que pide un diálogo tripartito.





“Los últimos 10 años, la reunión siempre ha sido COB-Gobierno y este año no va a ser la excepción (...) Para este tema hay que encontrar un equilibrio y obviamente el empresario no va a querer incrementar y nosotros siempre analizamos el alza salarial de acuerdo con las utilidades”, explicó la autoridad.





El presidente de la CEPB, Ronald Nostas, sostuvo que una negociación tripartita puede “traer soluciones” y que su sector esperará ser convocado.





“El diálogo bipartito fue manejado de una forma política para definir los incrementos salariales, lo que ocasionó daños a la generación de empleo en el país (...) porque muchos empresarios no han podido acumular estos incrementos que se han dado”, observó el empresario.





Por otro lado, el Ministro de Economía señaló que el incremento salarial para este año se debatirá sobre la base del porcentaje de 2,71% de inflación que se registró durante la gestión pasada.





“Ese es el dato que ha revelado el INE (Instituto Nacional de Estadística) y en base a eso vamos a hacer la negociación. Siempre hemos hecho el incremento bajo esa base”, recalcó la autoridad.