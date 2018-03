Presunta coima por carretera deriva en pedido de investigación



29/03/2018 - 07:41:32

Página Siete.- Un documento que revela el pago de dos presuntas comisiones a la gerencia general del ex Servicio Nacional de Caminos (SNC), hoy Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), por la carretera Roboré-El Carmen, aparece en los archivos de una investigación periodística en Perú con el título “Expediente Lava Jato” (www.convoca.pe).





El mismo fue publicado por el fotógrafo Samy Shwartz en su cuenta de Twitter con el comentario “Copia de información entregada por Marcelo Odebrecht a Fiscalía de Perú, existen coimas pagadas a la gerencia general, Patricia Ballivián, Servicio Nacional de Caminos 2006, hoy ABC”.





En la parte superior del documento, con fecha de 2006, figura la palabra “Intersur” y en la parte inferior se menciona: “los próximos valores relacionados son referentes a obras en el exterior y de las que podemos relacionar 1.- Bolivia, Roboré-El Carmen 93.334 dólares, pago relacionado a GG-SNC, que serían de alguna comisión, no identificada. 2.- Bolivia, Roboré-El Carmen-5.000 dólares referente a obras diversas (en portugués)”.





Lanzado el tuit, Ballivián (actual gerente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Productivas, SEDEM), convocó a una conferencia de prensa a mediodía de ayer para aclarar que la licitación para esa vía se lanzó en 2004 y exigir la retractación de Shwartz. “Debo aclarar esta burda mentira del señor fotógrafo que no revisa los antecedentes porque esta carretera se inició en 2004 con un proceso de licitación del SNC y prosiguió los procesos de contratación mediante decreto supremo durante la gestión 2005, antes del Gobierno del MAS”, recalcó.





Sin embargo, cuando se le consultó si hubo o no el cobro de “coimas”, Ballivián respondió que desconoce aquello y que se debería investigar. “No lo sé, habría que investigar”, sugirió.





Explicó que ella no figuró como presidenta del SNC hasta febrero de 2006 y que la vía en cuestión ya tenía un proceso de adjudicación en 2005.





Sin embargo, antes de 2006, la ejecutiva ya ocupaba el cargo de gerente de Administración y Finanzas del SNC.





Según la memoria institucional de la ABC 2008-2009, el proyecto fue concluido en 2009. Tiene una longitud de 139,2 kilómetros y demandó una inversión de 97.156.407 de dólares.





La obra fue ejecutada por el consorcio ARG-Camargo Correa en la modalidad llave en mano.



Ballivián afirmó que el documento publicado es producto de un montaje, una “unión de dos hojas diferentes” debido a “un corte” que se observa a la mitad. “Si se fijan bien, la primera hoja dice Intersur y se ve la fecha (15 de mayo de 2006). Pero como digo, esta primera hoja se refiere a otro tema que nada tiene que ver con la carretera. En la segunda hoja recién habla de los supuestos cobros”, observó.





Polémica





Tras la revelación del documento, se abrió una polémica en la red social.





Ballivián mediante Twitter pidió al fotógrafo retractarse a tiempo de aclarar: “Para su información: 1) tramo licitado en 2004 y firmado en 2005. 2) No asumí la GG (Gerencia General) en el SNC. Le pido se retracte”, se lee en el tuit.





El fotógrafo respondió: “Estimada señora Ballivián. Usted fue gerente de Administración y Finanzas del SNC además de fungir como presidenta interina del SNC, antes de la creación de la ABC”. Otro comentario que figura es de Carlos , quien preguntó a Shwartz: “¿Estás seguro que era Patricia Ballivián? ¿Roboré-El Carmen?”.





Ballivián en la rueda de prensa dijo que analizará con sus abogados, si interpone una denuncia y posterior proceso penal contra Shwartz por difamación.