Día mundial del Backup: la importancia de las copias de seguridad



28/03/2018 - 20:17:23

Argentina – En el mundo de la seguridad de la información, una de las mejores prácticas de prevención ante una posible emergencia incluye implementar un plan de backup y recuperación de datos. En este sentido, el Día Mundial del Backup, que se celebra desde 2011 todos los 31 de marzo, ayuda a crear conciencia de que la pérdida de información representa un costo muy elevado tanto para los usuarios como para organizaciones.



En el marco de esta fecha, ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, destaca que la causa de la pérdida de información puede originarse por la falla de un dispositivo físico o sistema, por un error humano, código malicioso o ciberataque y que resulta fundamental implementar medidas previas para poder hacer frente a estos posibles incidentes.



Según una reciente encuesta de ESET, el 87% de los usuarios realizan backup de su información, principalmente en discos duros externos y luego la nube, eligiendo documentos de trabajo o estudio, fotos y contraseñas como los archivos prioritarios de guardado. Entre las principales causas de realizarlo, el 32% asegura que es por temor a una rotura o error de hardware, 21% por robos de información y el 20% por información corrupta. Por otro lado, entre los usuarios que no realizan backup, el 72% mencionó que es por olvido y, por no haberlo hecho, el 78% perdió información y el 31% perdió dinero.



“Así como las amenazas evolucionan, la respuesta y la recuperación de incidentes capta cada vez más la atención de los ciber-defensores de las organizaciones y equipos. De hecho, el escenario de posibles amenazas da la impresión de estar en constante crecimiento y, dada nuestra dependencia con la tecnología, contar con un plan de respuesta cuando estamos ante situaciones de riesgo nunca ha sido tan importante como ahora”, mencionó Camilo Gutiérrez, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.



En cuanto a las organizaciones, los incidentes de seguridad de la información presentan un amplio número de desafíos específicos tanto para la detección como para la recuperación. En principio puede no identificarse de inmediato la falla y que el alcance del daño provocado o el momento en que se produjo la intrusión no resulte evidente en un primer momento. Por otra parte, el riesgo de propagación hacia otros sistemas es otro de los desafíos específicos que presentan los incidentes en el terreno de la ciberseguridad.



Cualquiera sea la causa, la organización necesita restaurar la dinámica natural de sus operaciones, y la reconstrucción de datos corrompidos o perdidos, sobre todo datos críticos para el negocio recopilados en un backup, pueden representar la supervivencia de cualquier empresa.



Existen varios medios de almacenamiento que permiten realizar copias de seguridad de los datos. En este punto, el espacio físico en donde se guarde el soporte de respaldo también debe estar protegido. Debajo se mencionan algunas de las opciones que pueden ser utilizadas por usuarios hogareños, con las respectivas advertencias de seguridad que hay que considerar:



• Disco Duro. Es una buena idea utilizar uno exclusivamente con este propósito para evitar un desgaste innecesario. Lo ideal es que sea un disco externo, pero si el disco es interno, debe ser físicamente distinto al que se utiliza para iniciar el sistema operativo.



• Dispositivo de almacenamiento USB. Es recomendable destinar la utilización de uno de estos exclusivamente para respaldos, sin embargo es importante tener en cuenta su cuidado, ya que pueden ser frágiles o pueden perderse fácilmente por su tamaño.



• Medios ópticos (CD/DVD/BLU-RAY). Son más susceptibles a sufrir daños físicos, como rayas, que pueden corromper los datos. Se recomienda almacenar la información en más de un medio óptico por si ocurre alguna falla.



• La Nube (Internet). Posee la ventaja de facilitar el acceso a la información desde prácticamente cualquier lugar, sin embargo, es importante considerar las políticas de uso del servicio elegido y los sistemas de protección que utiliza para resguardar los datos.



“Desde ESET Latinoamérica, continuamente recomendamos realizar copias de respaldo de los archivos para que todos los usuarios tengan su información a salvo. Es una práctica importante de llevar adelante a modo de hábito y asegurarse de que los archivos están resguardados ante cualquier situación que pueda provocar su pérdida.”, concluyo Gutiérrez.



En este contexto, ESET Latinoamérica puso a disposición una Guía de Backup para ayudar a los usuarios a resguardar su información.

Para acceder a más información en materia de seguridad informática visite nuestro portal: https://www.welivesecurity.com/la-es/