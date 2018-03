Las áreas Iñiguazú, Astillero y San Telmo generarán una renta petrolera de $us 14.000 millones

28/03/2018 - 17:54:42

La Paz.- Este miércoles, ante la plenaria de la Cámara de Diputados, el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, realizó la defensa de los Proyectos de Ley que aprueban los Contratos de Servicios Petroleros para las Áreas San Telmo Norte y Astillero y el Proyecto de Ley que autoriza la suscripción del Contrato para el Área Iñiguazu. “Estos tres proyectos que traemos a la Asamblea generarán cerca de $us14.000 millones por concepto de renta petrolera. Son el resultado de la Ley de Incentivos que trabajamos en años anteriores para atraer mayores inversiones. Sólo en estos tres proyectos se van a invertir más de $us 1.500 millones”, manifestó Sánchez.



El ministro explicó que estos tres proyectos son fruto de la Ley de Incentivos. “Cuando el precio del petróleo estaba en $us100 el barril, los proyectos en las corridas económicas estaban entre $us80 a $us90 eran viables, pero a partir del 2015 que cayó el precio a $us26, se volvieron totalmente inviables para YPFB y las empresas que invierten en Bolivia. Entonces, hemos generado una Ley de Incentivos que ha dado resultados importantes el año pasado, hemos firmado seis contratos, dos adendas y una cesión que representan $us 4.500 millones de inversión, en una coyuntura difícil y de crisis”.



Area Iñiguazú



Iñiguazú está ubicada en la zona de Gran Chaco de Tarija, en zona tradicional, es continuación del bloque Caipipendi.



De acuerdo a la explicación del ministro Sánchez, “tiene un potencial estimado de 1.18 trillones de pies cúbicos (TCF). La inversión programada inicialmente es de $us890 millones para la perforación de un pozo exploratorio y seis pozos de desarrollo; el operador es la empresa española Repsol. Solo este campo puede generar una renta petrolera de $us 5.150 millones durante su vida productiva, se estima que ingrese en producción el año 2021”, según explicó el ministro Sánchez.



San Telmo Norte



El Área San San Telmo Norte, cuyo contrato suscrito entre YPFB con YPFB Chaco y Petrobras, se encuentra para aprobación, está ubicado en las provincias Gran Chaco, O’Connor y Arce del departamento de Tarija, se encuentra en una zona tradicional. Cuenta con un potencial de 1,08 TCF´s, el operador es Petrobras. Se tiene programada la inversión de $us193 millones para la perforación de un pozo exploratorio y seis pozos de desarrollo. Petrobras es la empresa operadora. La autoridad explicó “la renta petrolera será de $us 5.181 millones durante la vida del proyecto, se prevé su ingreso en operación el año 2021, pero estamos trabajando con las empresas para optimizar los tiempos, esperamos sea el 2020”.



Área Astillero



El Área, cuyo contrato entre YPFB, YPFB Chaco y Petrobras Bolivia, se encuentra para aprobación, tiene potencial estimado de cerca de 0.9 TCF. El operador es YPFB Chaco, se tiene programada una inversión de $us489 millones para la perforación de un pozo exploratorio y 5 pozos de desarrollo.



“La renta petrolera que, a partir de la vigencia del contrato de servicios petroleros durante la vida productiva del campo, se estima alcanzar es de $us3.734 millones, estimamos que entre en producción el año 2021; sin embargo, se está trabajando para optimizar tiempos y empezar la producción antes”, puntualizó Sánchez.



“Estamos a pocos días de celebrar las efemérides de Tarija y estos proyectos son una clara muestra que el gobierno del presidente Evo Morales sigue trabajando por el departamento y por el país, dentro de una política responsable de seguir incrementando las reservas, la producción y, por ende, los ingresos”, concluyó Sánchez.