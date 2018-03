Un fotógrafo rescató a unos 30 niños durante el incendio en Kémerovo



28/03/2018 - 17:35:12

RT.- Una treintena de niños fue rescatada del centro comercial en llamas en la ciudad rusa de Kémerovo por un joven fotógrafo. Yevgueni compartió su historia con el periódico ruso KP, pero se negó a hacer público su apellido y pidió no presentarlo como un héroe.



La empresa donde trabaja organizaba juegos de aventura y otros eventos infantiles en un espacio frente a las salas de cine y, debido a eso, él tenía una máscara antigás entre sus accesorios. Estuvo entre las primeras personas en divisar el fuego y se puso la máscara antes de lanzarse a través de la cortina de humo.



Yevgueni cuenta con una rica experiencia en la organización de pasatiempos para niños, por eso pudo reunir con rapidez a los menores que estaban a su alrededor y conducirlos hacia la salida de emergencia. El dispositivo que le servía como "juguete" fue fundamental en el rescate.



El fotógrafo agregó que no tiene "derecho a relatar los detalles" por exigencia de la investigación. Las madres de los niños fallecidos (su número total asciende a 41) aún le preguntaron por qué no había salvado a sus hijos, pero el joven ni siquiera sabía que en otras salas también podían encontrarse menores, encerrados y sin ayuda de adultos, recoge el diario.



El joven no fue el único que se dedicó en los primeros minutos del incendio a rescatar a niños. Los medios rusos relatan varias historias de mujeres y hombres que regresaron al centro comercial para buscar y auxiliar a quienes no podían encontrar la salida por sí solos. Algunos de ellos no volvieron a salir, pereciendo en el incendio.



El virulento incendio en el centro comercial Zímniaya Vishnia se desató el pasado domingo 25 de marzo. Después de su extinción las autoridades detuvieron e interrogaron a cinco personas en el marco de la investigación de esta tragedia, incluidos el director responsable de la seguridad antiincendios y la propietaria del centro.



Este 28 de marzo ha sido declarado día de luto nacional en Rusia.