Comisión legislativa analiza juicio de responsabilidades contra tres exautoridades de Estado



28/03/2018 - 17:01:39

La Paz, (ABI).- El presidente de la Comisión de Justicia Plural del Senado, Milton Barón, informó el miércoles que esa instancia legislativa analiza casos de juicio de responsabilidades contra el exprefecto de Chuquisaca, Marcelo Arana, el exministro de Educación, Félix Patzi y el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.



"Estamos analizando tres casos, uno del ex prefecto de Chuquisaca, Marcelo Arana Ostria, relativo a la construcción de una carretera, de Félix Patzi que emitió una resolución ministerial cuando fungía como ministro de Educación y sobre la ampliación de ilícitos en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada y sus exministros que en el primer juicio no estaban considerados", indicó a los periodistas.



Barón indicó que la comisión analiza esos casos para posteriormente presentar un informe al pleno de la Asamblea Legislativa para su consideración.



Lo que nosotros vamos a presentar son informes con sugerencias de aprobación o no, de acuerdo a lo que en derecho corresponda para que se proceda a la autorización o no de estos juicios que corren a cargo del Tribunal Supremo de Justicia.