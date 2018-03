Estudiantes bolivianos podrán acceder a prestigiosas universidades del Reino Unido



28/03/2018 - 16:58:15

Perú.- La educación superior en el Reino Unido es valorada por su alta calidad y excelencia académica, proporcionando a los estudiantes una ventaja competitiva en su futuro profesional. Hoy en día, jóvenes bolivianos tendrán la oportunidad de acceder al exigente Sistema de Educación Superior Británico a través del programa “UPC International Degrees”.



La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) es la primera y la única en Latinoamérica que ha sido elegida por The Northern Consortium of United Kingdom Universities (NCUK) para impartir sus programas desde el Perú, acercando una educación de calidad y con altos estándares internacionales a más jóvenes de la región. Cabe destacar que, NCUK está conformado porun grupo de 16 universidades líderes del Reino Unido, cuatro de ellas posicionadas en el top 100 de las mejores universidades del mundo según el QSWorld Rankings of Universities.



“Los participantes tendrán la oportunidad de madurar y adecuarse a la vida universitaria y experiencia académica en el extranjero, bajo los más altos estándares internacionales.La formación en la UPC les proporcionará a los jóvenes la base necesaria para luego viajar al Reino Unido y culminar su carrera universitaria con éxito”, señalóel Dr. Edward Roekaert, Rector de la UPC.



Los cursos del programa serán impartidos íntegramente en inglés con los mismos niveles de exigencia curricular del Reino Unido. Además, los participantes podrán elegir entre las siguientes modalidades de estudio:



-International FoundationYear (IFY): Este programa brinda la formación necesaria para afrontar con éxito el exigente ritmo de estudio del Sistema de Educación Superior Británico, garantizando el acceso directo a prestigiosas universidades del Reino Unido. Podrán escoger entre cuatro áreas de estudio: Humanidades, Ciencias, Negocios o Ingeniería. Luego, los estudiantes podrán ingresar al International YearOne(IYO) en la UPC; o acceder a cerca de 4,000 alternativas de estudios en el Reino Unido.



-International YearOne (IYOne): Este programa está dirigido a aquellos alumnos que cuentan con diploma de Bachillerato Internacional (IB) y/o quienes hayan culminado el IFY. Garantiza el acceso directo al Sistema de Educación Superior Británico y permite a jóvenes bolivianos estudiar su primer año de Bachiller Británico en la UPC desde Lima (Perú). Los estudiantes podrán elegir entre las áreas de Ingeniería y Negocios, para luego trasladarse a una de las 16 universidades de la red NCUK a la que serán admitidos.



Uno de los principales factores que tomó en cuenta NCUK para elegir a la UPC, fue su alta calidad académica, garantizada por WASC Senior College and UniversityCommission (WSCUC), una de las acreditadores regionales más importantes de los Estados Unidos de América.



“WASC ha acreditadoa universidades de gran prestigiocomo Stanford, UC Berkeley, Caltech, situadas entre las 10 mejores del mundo según el Ranking de Shangai. Esto significa que compartimos los mismos estándares de calidad, y garantiza que los alumnos que estudiarán en la UPC antes de continuar su carrera en el exterior, estén acostumbrados al nivel de exigencia que se requiere”, comentó el Rector.



Entre las universidades del ReinoUnidoque podránelegirlosestudiantes bolivianos, se encuentran: Aston University, University of Bradford, University of Birmingham, University of Bristol, University of Huddersfield, University of Kent, Kingston University, University of Leeds, Leeds Beckett University, Liverpool John Moores, University of Manchester, Manchester Metropolitan University, University of Salford, University of Sheffield, Sheffield Hallam University y Queen Mary University of London.





Sobre UPC

Con solo 24 años, la UPC ha revolucionado el sector de educación superior peruano, innovando y formando líderes con visión global para que contribuyan con la transformación y desarrollo del país y el mundo. A la fecha, cuenta con cuatro modernos campus en las zonas periféricas de la ciudad de Lima y más de 55 mil alumnos en pregrado, postgrado y su división EPE para ejecutivos que trabajan, ofreciendo 45 innovadoras carreras a la medida de las necesidades del mercado.



Sus egresados poseen los ingresos o sueldos promedios más altos del paísen 17 de sus carreras y cuentan con altos índices de empleabilidad. Es la tercera universidad con mayor investigación en el Perú, de acuerdo el Ranking Scimago 2017. Además, por cuarto año consecutivo se ha mantenido como la N°1 en Internacionalización, según el Ranking de la Mejores Universidades del Perú 2017 elaborado por la revista América Economía.