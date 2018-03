Llorenti: sorprende que un tuit tenga más importancia que una resolución de la OEA y no tomen en cuenta apoyo de Insulza

28/03/2018 - 12:42:13

La Haya, (ABI).- El coagente de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Sacha Llorenti, dijo el miércoles que sorprende que Chile le de más importancia a un tuit que a una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA), en sus alegatos de la demanda marítima boliviana, y que no tome en cuenta el apoyo, en 2006, del exsecretario general de ese organismo multilateral, el chileno José Miguel Insulza.



A su juicio, no es cierto que la OEA no se pronunció sobre la demanda marítima en más de 30 años, como afirmaron los abogados chilenos en los alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, al recordar que Insulza, en su condición de Secretario General, dijo que la demanda boliviana era de interés hemisférico y que debía ser resuelto, en concordancia con 11 resoluciones aprobadas por ese organismo multilateral.



"Me ha parecido muy extraño que hayan hablado de un silencio de la OEA de 30 años y luego de 20 años, pero según recuerdo el secretario general, un secretario general de nacionalidad chilena, que fue ministro de Relaciones Exteriores, que participó como coagente en este caso, Miguel Insulza, en su calidad de secretario general habló claramente a nombre de la OEA", remarcó.



Recordó que el Secretario General es una autoridad de la OEA y dijo que el hecho de que la delegación chilena intente borrar la declaración de una alta autoridad, "que además es de nacionalidad chilena", es un vació que no se puede ocultar.



Bolivia respalda su demanda en varios compromisos incumplidos por Chile en más de 100 años de enclaustramiento y en las 11 resoluciones aprobadas por al OEA, que califican a la solución de ese diferendo de interés regional.



Respecto al tuit del presidente Evo Morales que fue presentado como prueba en los alegatos chilenos, Llorenti dijo que es otra contradicción de los abogados chilenos.}



Bolivia presentó en abril de 2013 una demanda contra Chile, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para que este alto tribunal de Naciones Unidas obligue al país trasandino a negociar una salida al Pacífico en base a los compromisos incumplidos en los últimos 136 años.