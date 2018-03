Morales: ninguna usurpación genera derechos y los compromisos entre Estados se cumplen



28/03/2018 - 12:28:39

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales recordó el miércoles al Gobierno de Chile que ninguna usurpación genera derechos y que los compromisos entre Estados se cumplen, tras escuchar esta jornada la presentación de los últimos alegatos orales del país transandino frente a la demanda marítima boliviana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"Ninguna usurpación genera derechos, los compromisos entre estados se cumplen, esperamos que el pueblo boliviano cumpla como también el pueblo chileno", manifestó Morales en conferencia de prensa, tras escuchar esos alegatos junto a su gabinete ministerial en Palacio Quemado.



El jefe de Estado boliviano dijo que las argumentaciones del equipo chileno en La Haya fueron "erróneas" y aclaró que los argumentos de la causa marítima boliviana "no contemplan de ninguna forma al Tratado de Paz y Amistad 1904", como pretende hacer creer el vecino país.



Morales dejó en claro que Bolivia "honra" el cumplimiento de ese tratado que, según Chile, estableció que entre ambos países no existen temas pendientes y más aún la posibilidad de otorgar una salida soberana al mar para el país andino amazónico.



Sin embargo, indicó que Chile aceptó, a lo largo de más de 100 años, negociaciones consistentes con Bolivia con "ofrecimientos precisos que involucraban cesión de territorio 1920, 1950 y 1975".



El mandatario boliviano dijo que las negociaciones permanentes implican el reconocimiento de que el Tratado de 1904 no resolvió la reclamación y el derecho boliviano a un acceso soberano al mar.



En tal sentido, Morales afirmó que los sucesivos compromisos asumidos por Chile constituyen un reconocimiento expreso de que existe un tema pendiente entre ambos países y una obligación ineludible y pendiente de cumplimiento.



Por otra parte, cuestionó que Chile continúe evitando hablar el origen del problema con Bolivia: la invasión de 1879, y apunte que da cumplimiento a los puntos del Tratado de 1904, a pesar de los antecedentes acumulados a lo largo de más de 100 años.



El jefe de Estado boliviano dijo que Chile refirma el cumplimiento de ese tratado cuando en 2005 lideró el índice de conflictividad por paros en puertos de América Latina y concentró 42% de conflictos en esa área entre 2010 y 2014, sumados los paros de la Aduana que entre 2015 y 2016 registraron 21 días perjudicados por año.



"Esos paros presentan o representan una afectación equivalente a 2.500 dólares de pérdida por día de paro por camión detenido, vale hacer notar que en cada periodo circulan 450 camiones con carga boliviana por día", agregó.



Asimismo, recordó que las autoridades chilenas cancelaron las visas de ingreso de varias autoridades bolivianas y realiza ejercicios militares en frontera, vinculados a aquellos desarrollados de manera conjunta con otros países, como una forma de amedrentamiento.



Agregó que, desde 1997 a la fecha, el país transandino aún no retiró a totalidad las minas antipersonales instaladas en la frontera con Bolivia, en el marco del Tratado de Ottawa, y violó los derechos humanos de agentes bolivianos que cumplían tareas de lucha contra el contrabando.



"Con todos estos antecedentes queda demostrado que Chile no cumple el Tratado de 1904; aún en estas condiciones Bolivia honra su cumplimiento", sostuvo.